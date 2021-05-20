يتيم يودع شهيد.. طفل يقود جنازة والده الصحفي في قطع غزة

استشهد الصحفي الفلسطيني يوسف أبو حسين يوم أمس الأربعاء، 19 مايو 2021، جراء غارة جوية نفذها العدوان الإسرائيلي استهدف من خلالها منزله بمنطقة الشيخ رضوان في قطاع غزة.

وشيعت جماهير شعبية جثمان أبو حسين في موكب تقدمه نجله الذي شوهد وهو محمول على الأكتاف ويردد (لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله).

ونعت نقابة الصحفيين في فلسطين وفاة الصحفي أبو حسين، وتقدمت النقابة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته وإلى إذاعة (صوت الأقصى) التي يعمل بها وإلى الجسم الصحفي عمومًا.

وشددت النقابة على تحميل سلطات الاحتلال وقادته كامل المسؤولية عن هذه الجريمة المستمرة.

وجددت تأكيدها تكثيف جهودها ومساعيها لملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين، وبخاصة قتلهم المتعمد والموثق لهم.

الصحفي الشهيد يوسف أبو حسين

أبو حسين من مواليد عام 1989 وهو متزوج ولديه 3 أطفال، مذيع ومقدم برامج في إذاعة صوت الأقصى المحلية -ومقرها غزة- منذ 12 عامًا، يدرس العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة لنيل درجة الماجستير في "الدراسات الشرق أوسطية".

ويقول عماد زقوت مدير إذاعة الأقصى في غزة، للجزيرة نت، إن يوسف كان يتمتع بصوت رخيم ومميز، كان محبوبًا من زملائه والجمهور.

وقال زقوت إن الشهيد يوسف دفن في قبر واحد إلى جوار شقيق له استشهد عام 2005.