يحدث في إيران.. أب وأم يقطعان جثة ابنهما إربًا ثم يرميانه في صندوق القمامة

عثرت السلطات الإيرانية على جثة مشوهة للمخرج السينمائي "باباك خرمدين" صباح يوم الأحد 16 مايو في سلة قمامة في مدينة "أكباتان" غربي العاصمة طهران.

وأفادت وكالة أنباء "رکنا" الإيرانية أن والدي المخرج اعترفا بقتل ابنهما وإلقاء جثته وكلاهما الآن معتقلان لدى الشرطة.

وقال والد "باباك"، خرم الدين في اعترافه عن الجريمة: "بسبب الخلافات بيننا، قمت بتخديره صباح اليوم (الأحد)، ثم طعنته حتى الموت. ثم قطعت جسده ورميته في أقرب سلة قمامة في الشارع بمساعدة زوجتي".

وعثر على الجثة محشوة في حقيبة في سلة مهملات بشارع النفيسي في مدينة "أكباتان".

وأمر مركز شرطة طهران 135 بتفتيش منزل العائلة، حيث تم اكتشاف أدلة تشير بوضوح إلى ارتكاب جريمة قتل.

يذكر أن "باباك خرمدين" ولد عام 1974 في طهران وعمل في السينما البريطانية لعدة سنوات قبل أن يحصل على درجة الماجستير في السينما من مدرسة الفنون الجميلة بطهران، ثم استمر في تدريس السينما في إيران.

وكان قد قدم العديد من الأفلام الروائية والقصيرة، ومنها ما ركز من خلالها على تجربة الشاب للدراسة في لندن وفقدان والديه أثناء تواجده بعيدًا عن المنزل.



وتوجه الزملاء والأصدقاء والطلاب السابقون المذهولون إلى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد للتعبير عن رعبهم من مقتل "خرمدين".

وكتب المخرج والناقد "بارفيز جاهد" على صفحته على "إنستغرام": "باباك كان صانع أفلام، وكنت ألتقي به كثيرًا منذ بضع سنوات في دوائر لندن الثقافية والفنية. سمعت أنه اشتاق لعائلته وعاد إلى إيران، و الآن رأيت هذه الأخبار الرهيبة، ولا أستطيع أن أصدق ذلك. يا له من وقت مرعب".

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