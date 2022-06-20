يحدث في اليمن .. عقد قران قط وقطة بحضور مأذون وشهود ومعازيم

شهدت مدينة عدن اليمنية حفل زفافٍ فريدٍ من نوعه حين احتشد العشرات لعقد قران قط من قطة بوجود مأذون شرعي.

وذكر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن أن حفل الزفاف الغريب أقيم في حي الدكة بمديرية المعلا في مدينة عدن حيث جرى توزيع بطاقات الدعوة على أهالي المدينة من أجل الحضور والمشاركة في هذا الحدث.

ويُظهر مقطع الفيديو المتداول من حفل الزفاف مأذونًا شرعيًا يتلو عقد زواج بين قط وقطة قبل أن ينتهي بالتوقيع عليه وأخذ بصمة القطين بواسطة الحبر الأزرق.

في حين ذكر أحد شهد العيان ممن كانوا في حفل الزفاف بأن قوات عسكرية تابعة لشرطة مديرية المعلا اقتحمت حفل الزفاف بهدف اعتقال الشباب الذين نظموا هذا الحدث لكنهم لم يتمكنوا من تحديد هوية المنظمين.

وانقسمت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي حول حفل الزفاف بين من اعتبرها بادرة لطيفة تعكس خفة دم الشعب اليمني وسعيهم لتغير الواقع المرير بأحداث طريفة وبين من عارض الحفل واعتبروه غير مستحب في ظل عدم قدرة الشباب اليمنيين عن الزواج، بسبب ظروف المعيشة وغلاء المهور.

ورأى بعض النشطاء أن حفل تزويج قط من قطة يأتي في إطار التنفيس عما يواجهه سكان عدن من ظروف معيشية صعبة مع استمرار الحرب الطاحنة منذ سنوات رافقها الرفع المستمر لأسعار الوقود والمواد الغذائية.