يشبه قنديل البحر.. جسم مريب في سماء روسيا يثير الرعب بين السكان

رصد أهالي مدينة "بلاغوفيشتشينسك" جنوب شرق روسيا شهر يوليو الماضي جسمًا غريبًا في السماء يشبه الى حد كبير قنديل البحر مثيرًا الرعب في قلوب السكان المحليين.

ونجح أهالي المدينة في توثيق المشهد المريب في مقطع فيديو جرى تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث رجح المغردون بأن ما شاهدوه في السماء هو بقايا صاروخ روسي.

ومع تصاعد الجسم بشكل حلزوني في الغلاف الجوي، يمكن سماع المتفرجين وهم يفكرون في ما يمكن أن تكون عليه هذه الظاهرة.

وقال مصوّر مقطع الفيديو في خانة الوصف على موقع "يوتيوب": "شاهدنا أنا وأصدقائي حركة جسم ما في السماء، بدا وكأنه مذنب، لكنه طار ببطء وأدركنا أنه كان نوعًا من الصواريخ أو آلة الطيران".

وتابع: "بعد ذلك بقليل انفجر وتشكل نمط على شكل قنديل البحر، حتى سمعنا صوتًا مشابهًا عند الانفجار".

لا يسع المشاهدون في قسم التعليقات سوى التكهن بأصل الجسم الغريب، نظرًا لأن النيازك ليست أمرًا نادر الحدوث في منطقة شرق روسيا، حيث كتب أحدهم: "هذا صاروخ" ، مرددًا صدى الآخرين الذين تكهنوا بأن الدخان نتج عن احتراق الليثيوم، وهو أحد مكونات الوقود الدافع للصواريخ، وما إذا كانت سفينة فضائية قد وصلت إلى المدار أم لا.

في الواقع، تم إجراء العديد من عمليات الإطلاق التجريبية في موقع الإطلاق Vostochny Cosmodrome الذي أعيد تشكيله حديثًا في منطقة "أمور أوبلاست" بمدينة "بلاغوفيشتشينسك" حيث تم تصوير الفيديو. (حسب صحيفة ذا صن البريطانية)

وتشير السجلات إلى أن آخر اختبار إطلاق تم الانتهاء منه في 1 يوليو الماضي - نفس يوم المشاهدة.