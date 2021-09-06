يعرف نفسه بأنه "مثلي".. وزير النقل الأمريكي وزوجه يستقبلان توأميهما

أعلن وزير النقل الأمريكي "بيت بوتيجيج"، الذي يُعرف نفسه بأنه مثلي، بأنه أصبح وزوجه والدين لطفلين توأم دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ونشر الوزير المثلي يوم السبت الماضي صورة تجمعه بزوجه "تشاستن" مع التوأم، مما يجعله أول وزير في مجلس الوزراء مثلي الجنس يصبح والدًا خلال فترة استلامه الحقيبة الوزارية.

Chasten and I are beyond thankful for all the kind wishes since first sharing the news that we’re becoming parents. We are delighted to welcome Penelope Rose and Joseph August Buttigieg to our family. pic.twitter.com/kS89gb11Ax — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) September 4, 2021

قال "بوتيجيج" (39 عامًا)، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يشارك صورة ابنته وابنه لأول مرة منذ إعلانه الشهر الماضي أنه سيصبح وزوجه والدين من دون كشف تفاصيل إضافية.

في الصورة، يجلس الزوجان على سرير المستشفى ويبتسمان وبيديهما المواليد الجدد فيما ذكرت تقارير أمريكية بأن الزوجين بوتيجيج لم يجيبا على أي مكالمة هاتفية للحصول على تعليق ولم يقدموا سوى القليل من التفاصيل الأخرى عن أطفالهم.

وظهر "بوتيجيج" الى الواجهة في السياسة الوطنية عندما دخل السباق الرئاسي في عام 2019 كرئيس لبلدية ساوث بيند، إنديانا.

هذا العام، انتقل "بوتيجيج" وزوجه "تشاستن" (32 عامًا)، إلى واشنطن بعد أن أصبح بوتيجيج وزيرًا للنقل، مما جعله أول عضو مثلي في مجلس الوزراء، وهو أيضًا أصغر أعضاء حكومة الرئيس "جو بايدن".

تزوج "بوتيجيج" و"تشاستن"، وهو مدرس سابق في المدرسة الإعدادية، في عام 2018.

وزعم "تشاستن" في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: "اعتاد الناس أن تبدو السياسة بطريقة مختلفة، وأنت هنا للتأكد من أنها يمكن أن تبدو بطريقة مختلفة".

وكان الزوجان يبحثان عن التبني في الأشهر الأخيرة، وذلك وفق ما قاله تشاستن، الذي كتب مذكرات نُشرت في يونيو عن نشأته مثليًا في الغرب الأوسط.

قال: "لدينا عدد غير قليل من الأصدقاء في دائرتنا الذين تنقلوا في ذلك، لذلك كنا نجري الكثير من المحادثات مع الأصدقاء وبدأنا في محاولة اكتشاف ما الذي سيعمل بالنسبة لنا".



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