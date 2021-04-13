‎ الملكة رانيا تشارك في برنامج تلفزيوني عن الأمير فيليب وتصفه بـ"المرساة" للملكة إليزابيث

شاركت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني عبدالله الثاني، في برنامج تلفزيوني خاص على قناة اي تي في البريطانية عن الأمير الراحل فيليب دوق ادنبرة وزوج الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الذي توفي يوم الجمعة الماضي 9 أبريل 2021.

وقالت الملكة في ‎البرنامج الذي تم تصويره سابقًا ليبثه بعد وفاة الأمير تكريمًا له وتضمن شهادات من ابناءه واحفاده، بأن الأمير الراحل كان بمثابة "المرساة" للملكة إليزابيث الثانية.

كما أشارت الملكة رانيا الى أن الملكة إليزابيث ربما لن تكن قادرة على "مواصلة رحلتها بالطريقة التي فعلت بها بدون أن يكون دوق إدنبرة بجانبها".

وتابعت: "يتم تحديد دور الشريك في الحياة مع الوقت، بناءً على كيف وأين يمكنك إحداث فرق، وأين تحتاج إليه وأين يكمن شغفك".

وأردفت تقول:"أن تكون متزوجًا من شخص يتعرض لضغوط كبيرة يعني أنه يجب عليك القيام بكل ما في وسعك لمحاولة تخفيف بعض هذا الضغط. حتى لو كان ذلك من خلال تشتيت الانتباه".

وعند سؤالها فيما إذا كانت العائلة المالكة الأردنية والعائلة الملكية البريطانية تتاشابهان بأي شكل من الأشكال، لترد: "نحن متشابهون في الطريقة التي تتشابه بها العديد من العائلات الأخرى، نحن نشارك أطفالنا نفس الحب والاهتمام بالمستقبل".

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