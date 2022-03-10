3 هدايا من زوجة رئيس دولة الاحتلال لعقيلة أردوغان .. ما هي؟

رافقت ميشال هرتسوغ، زوجها رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة، والتقت بالسيدة أمينة زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية على موقع التدوين "تويتر" صورًا من اللقاء الذي جمع السيدة أمينة بزوجة رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الصفحة بأن ميشال هرتسوغ قدمت 3 هدايا لعقيلة الرئيس أمينة اردوغان وهي:

كتبًا من نثر وشعر باللغة العبرية لعدد من الكتاب والشعراء الإسرائيليين.

نسخة من التوارة باللغة العبرية.

نسخة من القرآن الكريم مترجمة باللغة العبرية.

ولاقت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أنقرة استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية الذين عبروا عن غضبهم من هذه الزيارة بوسم "#التطبيع_خيانة" تصدر قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.

يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي

شاهد الرئيس التركي رجب طيب #اردوغان يستقبل أخيه رئيس إسرائيل فى تركيا ويتفاهمان على تقوية التعاون العسكري بينهم وكم دولة حرض اردوغان و #الإخوان شعوبها بحجة أنهم على علاقة بإسرائيل وكم كنت انا اول الاغبياء الذين ساروا مع القطيع الذي يقوده اردوغان pic.twitter.com/tZmIZNp1IR — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) March 9, 2022

لا يوجد مطبع ولا تطبيع على راسه ريشة

نقطة وانتهى ✋#التطبيع_خيانة #صباح_الخير — تسنيم النجار (@Tasneeemnajjar) March 10, 2022

واعتبر عدد من النشطاء أن زيارة رئيس الاحتلال لتركيا والاستقبال الحافل الذي تلقاه من نظيره التركي بمثابة "سقوط لورقة التوت" عن الرئيس المسلم الذي طالما تغنى بنصرة قضايا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

ميشال هرتسوغ

ميشال هرتسوغ (ميخال هرتسوغ) وهي السيدة الأولى لدولة الاحتلال الإسرائيلي فهي متزوجة من إسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل منذ عام 2021.

حياتها

ولدت ميشال أفيك في كيبوتس عين حرود. وكانت والدتها زفيا معلمة، وأبوها شاؤول أفيك عضوًا في البلماح (سرايا الصاعقة) وعقيدًا في جيش الدفاع الإسرائيلي.

نشأت ميكال أفيك في تل أبيب وفي حي "نيفيه روم" في رمات هشارون.

وخلال فترة خدمتها في جيش الدفاع الإسرائيلي، خدمت أفيك في سلاح المخابرات، حيث التقت بزوجها المستقبلي، إسحاق هرتسوغ، وتزوجا في أغسطس 1985. وأنجبا ثلاثة أبناء ويعيشون في حي تسهالا في تل أبيب.

حياتها المهنية

في عام 1986، تخرجت ميخال هرتسوغ من كلية الحقوق في جامعة تل أبيب وفي عام 1988 حصلت على إجازة من نقابة المحامين في إسرائيل.

خدمت هرتسوغ في مجلس إدارة "معاليه"، وهي منظمة تعمل على تعزيز قضايا مسؤولية الشركات وتطوير معايير الإدارة المسؤولة في إسرائيل. وعملت مديرة لشركة "بولار للاستثمار" ومديرة خارجية لشركة "فريدنسون للخدمات اللوجستية".

في عام 2021، تم انتخاب زوجها رئيسًا لإسرائيل، مما جعلها السيدة الأولى لإسرائيل.