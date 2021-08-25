500 عملية رياضية في 3 دقائق… طفلة جزائرية تفوز ببطولة كأس العالم للحساب الذهني

تمكّنت طفلة جزائرية لم يتجاوز عمرها 11 عامًا من تحقيق إنجاز جديد ومنح بلادها لقبًا عالميًا في مجال الرياضيات والحساب الذهني.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية أن الطفلة رحاحلة رتاج سجود، من ولاية سطيف الجزائرية، تُوّجت ببطولة كأس العالم للحساب الذهني والرياضيات التي أقيمت في تايوان، متغلبة على ألف مشارك من أبطال العالم من 30 دولة.

وللحصول على اللقب، أنهت الطفلة خلال المسابقة 500 عملية رياضية في 3 دقائق.

ويُعد نجاح الطفلة رحاحلة الثاني على مستوى العالم، إذ سبق وأن تُوجَّت بطلة عالمية في تركيا في عام 2019 بمشاركة 19 دولة، كما كانت وصيفة البطل في تايوان في العام نفسه.

وحول اللقب العالمي، قالت رحاحلة: "لقد تدربت تدريبًا مكثفًا لنيل هذا اللقب وكنت أتوقع هذا التتويج بكل صراحة، كيف لا وأنا متحصلة حضوريًا على جائزة البطولة العالمية في تركيا سنة 2019 التي نلت فيها المرتبة الأولى بمشاركة ممثلين عن 19 دولة ووصيفة البطل في نهائي أبطال العالم بتايوان في نفس السنة كما تم اختياري كأذكى مشاركة".

وتابعت: "اعتبر نفسي أول طفلة عربية تتمكن من نيل هذا اللقب بفضل، لم تدخر عائلتي أي جهد في مساعدتي من جهة ولحفظي كتاب الله كاملًا في سن مبكرة بأحكامه وضوابطه من جهة أخرى ما ساعدني على التركيز وتنمية ذاكرتي".

وأردفت تقول: "كانت تغمرني سعادة كبيرة وأنا أرى راية بلادي الجزائر ترفع عاليًا وأهدي هذا التتويج لجميع أطفال الجزائر وأناشد جميع المسؤولين بالاهتمام بالأطفال النوابغ".