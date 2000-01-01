انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية

منشور 03 آذار / مارس 2022 - 01:45
انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية

وقعت في العاصمة الأوكرانية كييف عدة انفجارات عنيفة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار.

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وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية (يونيان) أنه تمت دعوة السكان إلى النزول للملاجئ على الفور.

وجرى تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لانفجارات شديدة ولكن لم ترد سوى تفاصيل قليلة. ولم يتضح ما إذا كان الدخان قد جاء من غارة جوية، وكذلك لم تتضح الأهداف المحتملة.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن قتالا اندلع في ضواحى كييف، وسط أنباء عن إسقاط طائرة روسية.

ولم يرد تأكيد من مصدر مستقل.

وكتب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على تيليغرام أن “العدو يحاول اقتحام العاصمة”.


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