آخرهم راغب علامة باللهجة الخليجية.. نجوم تمردوا على لهجتهم الأصلية (فيديو)

يستطيع أي مطرب عربي أن يغني ويحرص الكثير منهم على الغناء بلهجته الأصلية "الأمْ"، كونه لم يجرب الغناء بلهجة أخرى إما لصعوبة ذلك أو لعدم المجازفة، غير أن الكثير من نجوم الفن استطاعوا أن يتمردوا على اللهجة "الأمْ"، وتلونوا في لهجات مختلفة حققت تجاوبًا مع الجمهور.

وكان آخر النجوم الذين تمردوا على لهجتهم الأمْ الفنان اللبناني راغب علامة، وخلال السطور التالية يرصد "البوابة"، أبرز النجوم الذين تمردوا على لهجتهم الأصلية وغنوا بلهجات مختلفة.

راغب علامة باللون الخليجي

انضم النجم اللبناني راغب علامة، لقائمة المطربين الذين دخلوا عالم الغناء بلهجة غير لهجتهم الأصلية حيث أطلق أغنية جديدة على مسرح برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس" في الحلقة الختامية السبت الماضي.

وتحمل أغنية راغب علامة الجديدة اسم "كان غيرك أشطر"، وهي من ألحان طلال وكلمات خالد المريخي وتوزيع جان ماري رياشي، ونال راغب علامة استحسان الجمهور الذي أشاد بأدائه في هذه اللهجة وقام الحضور بالتصفيق له.

وتأتي هذه الأغنية تنفيذًا لوعد الفنان راغب علامة لجمهوره، حيث دوّن تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "دايمًا أنا بحب أحضر لكم مفاجأة حلوة، جهزوا حالكم، لأن خلال ساعات قليلة رح تسمعوا أغنيتي الجديدة، باللون الخليجي بعنوان كان غيرك أشطر".

وأضاف: "بّيت غنّي بالخليجي، وعدتكم ووفيت بوعدي، الأغنية صارت الكن، واسمها كان غيرك أشطر، اسمعوها بتمنّى تعجبكم، وكون قدرت عبّر عنكم وعن إحساسكم راغب علامة".

شيرين ترتدي ثوب الإجادة مرتين

فاجأت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، جمهورها في مصر والوطن العربي، بغنائها باللهجة اللبنانية للمرة الأولى، حيث طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "يا بتفكر يا بتحس"، كـ"تتر"، للمسلسل اللبناني "خمسة ونص"، الذي يُنافس في الماراثون الرمضاني المقبل.

يحمل الكليب قصة درامية تكشف صراع قُصي خولي، ومعتصم النّهار، على فتاة، ثم هروبها من حفل الزفاف، وهو ما تُشير إليه شيرين عبدالوهاب في كلمات الأغنية التي كتب كلماتها علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع جيمي حداد.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتمرد فيها شيرين عبدالوهاب، إذْ استطاعت أن تغني باللهجة الخليجية وقدّمت الفنانة المصرية لجمهورها في حفلها الذي أحيته في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض" قبل أسابيع قليلة أغنيتها الجديد "الحب خدعة" لأول مرة "لايف".

وقالت "شيرين" لجمهورها: "النهاردة عايزة أغنيلكم أغنية أنا أول مرة أغني خليجي في حياتي والأغنية دي عزيزة على قلبي جدًا لإنها من كلمات سمو أمير الأخلاق العالية وأخونا الكبير عبدالرحمن بن مساعد ويارب أعرف أتقن اللهجة لإنها صعبة جدًا"، مقدمًة أغنيتها الخليجية "الحب خدعة".

أصالة صعيدية

خلعت المطربة السورية أصالة عباءتها الخليجية، وارتدت ثوب الإجادة في تقديم اللون الصعيدي، من خلال كليب "بنت أكابر"، والذي طرحته عبر "اليوتيوب"، وحقق ملايين المشاهدات

وظهرت أصالة، في الكليب بأزياء صعيدية، وفستان مكون من الزهور يتماشى مع احتفالها بموسم عيد الربيع، وتم تصوير الكليب في مدينة الفيوم جنوب مصر، ولاقت أصالة إشادات من جمهورها على أغنيتها الجديدة بسبب تقديمها لونًا صعيديًا، والكليب من كلمات الشاعر أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع علي فتح الله، ومن إخراج أدهم الشريف.

أحلام تغني باللهجة المصرية

فجّرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، مفاجأة لجمهورها في مصر والوطن العربي، معلنًة غنائها باللهجة المصرية للمرة الأولى إذْ تقوم بالتحضير لـ"ميني ألبوم" جديد.

وقالت أحلام، في مقابلة ببرنامج "هلا إف إم عمان"، خلال إحيائها حفلها الغنائي بدار الأوبرا السلطانية بمسقط، إنها تواصلت مع العديد من الشعراء المصريين للتعاون معهم في الألبوم منوهًة أنها ستعقد جلسات عمل للانتهاء من الألبوم قريبًا.

وأكدت "أحلام"، أنها ستعتمد في غنائها باللهجة المصرية على توصيل رسالة تصف فيها حال المجتمع المصري أي سيكون ألبومًا على الطريقة المحلية وانتهت من تسجيل جميع أغانيه وسيكون الموعد النهائي لطرحه هو يوم 24 يناير 2020 المقبل.

وانتقدت أحلام بعض فناني الخليج قائلًة "لازم الواحد يشتهر بلهجته وبعدين ينوع مش العكس"، في إشارة إلى أن فناني الخليج يعتمدون على الغناء باللهجة المصرية على أنها الأساس في أعمالهم ثم يقررون الغناء بالخليجي بعد نجاحهم.

وتعليقًا على خروج النجوم عن ما اعتادوا عليه قال الموسيقار المصري هاني شنودة في تصريح خاص لـ"البوابة" إننا لو نظرنا في الأمر بطريقة تجارية فلن يخرج أحد من المطربين عن المعتاد موضحًا أن تجارب هؤلاء النجوم تحسب لهم رغم أنها مجازفة.

وأشار "شنودة" أن مواقع التواصل والترويج للأعمال الغنائية لهؤلاء الفنانين عامل مؤثر، لافتًا إلى أن شيرين اختارت تقديم الأغنية "لايف" أمام جمهور ذوّاق تشهد بلاده طفرة فنية وهو الجمهور السعودي فيما اختار راغب علامة مسرح "ذا فويس" حيث يتابع البرنامج الملايين من المشاهدين وهذا يضمن النجاح لهم.

ولفت إلى أن أصالة نجحت بأغنيتها لأنها لون جديد عليها إضافة إلى أنها قدمته للجمهور المصري واللون الصعيدي بالأخص من الألوان الجاذبة للجمهور ورغم هذا لاقت الأغنية قبولًا في الوطن العربي ككل وليس مصر فقط، مشيرًا: "في النهائية الأمر يحسب لهم وخلع عباءة اللون الغنائي ليست سهلة وإذا لم تكن المجازفة محسوبة الخطوات فلابد من عدم اتخاذها".

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