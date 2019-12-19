هل تذكرون نجمة مسلسل "جواهر".. شاهدوا أحدث إطلالاتها التي صدمت الجمهور!

صدمت الفنانة السورية "واحة الراهب" الجمهور بأحدث إطلالاتها عبر السوشال ميديا.

الجميلة السورية واحة التي عرفها الجمهور بدورها في مسلسل جواهر من خلال شخصية "زوينة" ظهرت في صورة جديدة إلى جانب إبنتها "ألما" لتهنئتها بإنهاء مرحلة البكالوريوس. ما إن شاركت واحة الصورة حتى نالت انتشار واسع بين رواد السوشال ميديا، إذ صُدم الجمهور بملامح ابنتها التي لا تشبه والدتها إطلاقاً، إذ شبهها الأغلب بوالدها المخرج "مأمون البني".

يذكر أن بدايات واحة كانت في مجال التمثيل، وكان من أهم أعمالها مسلسل "البركان" بدور عفراء الذي نجحت فيه لدرجة أن الجميع أصبح يناديها بإسم عفراء. وبعد غياب طويل عادت إلى الساحة الفنية ولكن كمخرجة، إذ كان أهم أعمالها فيلم "رؤى حالمة" من تأليفها واخراجها، وعرض الفيلم خلال عام 2007 في مهرجان الأفلام العالمية في اليابان. كما أخرجت قبل ذلك عدة مسلسلات وسهرات تلفزيونية منها جَدّي ونالت عليه عدة جوائز كما أخرجت الخرزة الزرقاء الذي نال الجائزة الفضية في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون.

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