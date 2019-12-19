حلا الترك: الطفلة التي انطلقت بسرعة الصاروخ نحو النجومية.. وما علاقتها بنجم مسلسل "جن" الشهير؟!

تحولت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك لمادة دسمة في المواقع الإخبارية العربية، بسبب العديد من العوامل، لعل أهمها ان الجمهور العربي عرفها طفلة صغيرة لم تتجاوز الـ 8 سنوات، لتتحول في فترة قصيرة إلى مراهقة شابة تهتم بالموضة والمكياج وكل ما يهتم به أبناء جيلها.

بالإضافة لحياتها الخاصة المليئة بالمشاكل والقصص المثيرة، فبعيدًا عن أنها ابنة المنتج محمد الترك، والذي تزوج الفنانة المغربية دنيا بطمة بعد انفصاله عن والدة أبنائه السيدة منى الساير، عاشت الترك خلافات غريبة بين والديها، وانتقلت ما بينهما بشكل كبير ودخلت في خلافتهما المتكررة حربهما الكلامية.

وبهذا الفيديو نستعرض لكم حياة الفنانة الشابة حلا الترك وبعض الأنباء مؤخرًا عن وجود علاقة عاطفية في حياتها: