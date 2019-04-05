هالة صدقي

يحرص العديد من نجوم الفن، على الحفاظ على صورتهم أمام الجمهور، تجنبًا للوقوع في أخطاء سواء بالألفاظ أو التصرفات، وذلك وسط متابعة الجمهور جيدًا للسوشال ميديا، ما يجعلهم كالمتربصين الذين يتصيدون أي خطأ، للحديث عنه.

ورغم هذا الحرص، نجد عفوية بعض الفنانين، وبعضهم الآخر غير المُلم بالوسائل التقنية بشكل جيد، تضعهم في أخطاء، تكاد تُنهي مستقبلهم الفني، وكان آخر هؤلاء النجوم، الفنانة المصرية هالة صدقي.

وعلى طريقة الفنان المصري الكبير عادل إمام، بمقولته الشهيرة "لقد وقعنا في الفخْ"، في فيلمه "مرجان أحمد مرجان"، يرصد "البوابة"، أبرز الفنانين الذين سقطوا ضحايا لجمهور السوشيال ميديا، ولم يسلموا من أسهم الانتقادات.

هالة صدقي

شنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سيلًا من الهجوم على الفنانة المصرية هالة صدقي، بعدما ظهر صوتها على مقطع فيديو، أساءت فيه لزملائها ووصفتهم بحثالة المجتمع والجرابيع.

وكشف المقطع، كواليس منظر الريف المصري، به مجموعة من الفنانين الذين يُطلق عليهم "المجاميع"، أو "الكومبارس"، يضم أشخاصًا داخل أرض زراعية، وقالت عنهم هالة، إنها تعمل معهم فقط من أجل الحصول على المال بغرض إجراء جراحات التجميل.

وأعرب جمهور الفنانة المعروفة، عن غضبهم حيال ما تم نشره، مؤكدين أنه رغم تبريرها للموقف وأنها لا تعرف كل شيء يخص التكنولوجيا وما يدور في فلك التواصل الاجتماعي ككل، إلا أنهم لم يقتنعوا بما أوردته من مبررات.

غادة عبدالرازق

اعتادت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، على إثارة الجدل بين الحين والآخر، بنشرها صور عبر حسابها في "إنستجرام"، منها صورتها في حمام سباحة بمنزلها وهي تداعب كلبها، مرورًا بصورتها وهي تدخن الشيشة.

وسقطت الفنانة المصرية، في "الفخْ"، عن طريق تطبيق "سناب شات"، حيث نشرت مقطع فيديو عن طريق خاصية "البث المباشر"، لأول مرة، أظهر مناطق حساسة في جسدها، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتداولونه بشكل واسع.

وعندما لاحظت الفنانة المصرية، الأمر، وأنه عرضها للكثير من الانتقادات، حذفته على الفور، وأصدرت بيانًا اعتذرت فيه للجمهور المصري والعربي.

شيرين عبدالوهاب

لم تلبث المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، أن تخرج من مشكلة إلا وتقع في أخرى، بسبب عفويتها في إطلاق الألفاظ، ما جعلها مثار جدل بين جمهورها ومحبيها.

ولا تزال شيرين، حتى الآن، موقوفة عن الغناء في مصر ومحولة للتحقيق، بسبب واقعتها الأخيرة في حفلها بمملكة البحرين، والمتهمة فيها بالإساءة لبلدها مصر.

ووقعت شيرين في "الفخْ، خلال حديثها العفوي، عن أغنية "مشربتش من نيلها"، حيث تخطت الإساءة للنيل والحديث عن البلهارسيا، للحديث عن التقيد بقولها: "أنا هنا اتكلم براحتي.. لو في مصر كانوا سجنوني"، وهو ما جعل نقابة الموسيقيين تتخذ قرارًا بشأنها.

أحمد الفيشاوي

وقع الفنان المصري أحمد الفيشاوي، في خطأ لم يغفره له الجمهور، عندما أطلق لفظًا "خارجًا"، خلال حضوره فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وذلك قبل عرض فيلمه السينمائي "الشيخ جاكسون"، إذ علقّ على شاشة العرض الموجودة بالمهرجان، والتي عرضت الفيلم قائلًا: "ياريت تعرفوا تتفرجوا على الفيلم في البتاعة الـ... دي"، وهو ما عرضه لهجوم شديد، ونال اتهامات بعدم التقدير والاحترام.

هيفاء حسين

وقعت الفنانة البحرينية، هيفاء حسين، في "الفخْ"، بيدها، عندما نشرت صورة من أمام المسجد الأقصى عبر حسابها في "إنستجرام"، خلال زيارة للقدس الشريف، واصفًة الأقصى بأنه "قبلة المسلمين واليهود معًا"، وهو ما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووضعت في مرمى الهجوم الجماهيري، متهمين إياها بالتطبيع، ولم تمر لحظات، إلا ويتم تعديل اللفظ، بأنها لم تقصد، وأن الكلمة كُتبت بالخطأ، ثم بثت مقطع فيديو اعتذرت فيه عما بدر منها.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن "السوشيال ميديا"، دخيلة على العصر، ويستغلها الفنانون للترويج لأنفسهم، وكسب الشهرة لافتًا إلى أن كل فنان، له هدف من وراء استخدامه للتكنولوجيا، إضافة إلى أن البعض منهم لديه إدارة كاملة لهذا الغرض.

ونوّه الطبيب، إلى أن بعض الفنانين الكبار، يجهلون التعامل مع التكنولوجيا، فمثلًا غادة عبدالرازق، عندما أظهرت جزء حساس من جسدها، كانت تجرب اللايف لأول مرة، وهو ما أوضحته في اعتذارها، كما أن هالة صدقي، أكدت أنها غير ملمة بالتقنيات الحديثة.

وطالب جمال فرويز، بتوخي الحذر عند استخدام "السوشيال ميديا"، خاصة للمشاهير لأن الجمهور أصبح يقيم الأشخاص بناء على تواجده وراء شاشة، ويستطيع أن يرفع من يريد السماء ويخسف بآخرين الأرض.

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