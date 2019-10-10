لجين عمران تعود للشاشة من خلال قناة سعودية..وهذا البرنامج الذي ستقدمه (صور)

بعد غياب طويل عن الظهور على شاشات التلفاز، قررت الإعلامية لجين عمران العودة إلى تقديم البرامج كما في السابق حينما كانت في "MBC"، وشاركت جمهورها خبر تعاقدها مع قناة "SBC" السعودية والتي ستقدم من خلالها برنامج يختص بالشؤون الأسرية.

وستبدأ عمران العمل مع القناة السعودية بعد توقيعها العقد رسميًا في الـ13 من الشهر الجاري تزامنًا مع انطلاق دورة برامجية جديدة، وستقدم برنامجها بشكل أسبوعي والذي سيسلط الضوء على الأمور الأسرية الخاصة بالمجتمع السعودي.

أعلنت #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون عن توقيعها عقداً مع الإعلامية السعودية #لجين_عمران لتنضم للوجوه الجماهيرية على شاشة قناة #SBC، مع انطلاقة الدورة البرامجية الجديدة، الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري. pic.twitter.com/WogpT6NiPT — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) ٩ أكتوبر ٢٠١٩

يشار إلى أن لجين عمران بدأت مسيرتها الإعلامية في عام 2004 من خلال برنامج "الحال مع لجين" على تلفزيون البحرين ومن ثم انتقلت للعمل في قناة روتانا خليجية من خلال برنامج "يا هلا"، وعملت فيما بعد في تقديم برنامج "صباح الخير يا عرب" على شاشة إم بي سي.

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