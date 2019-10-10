راغب علامة يوضح حقيقة ظهوره بالزي الخليجي على مواقع التواصل (صورة)

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة جديدة للفنان والسوبر ستار راغب علامة، ولكن المختلف في الأمر هذه المرة هو أنه ظهر في الصورة مرتديًا الزي الخليجي كاملًا، لتبدأ التساؤلات من الجمهور حول سبب ارتدائه للزي والمكان الذي كان يتواجد به أثناء حصول ذلك.

وعلى ما يبدو أن الفنان اللبناني لاحظ انتشار الصورة على نطاق واسع في وقت قصير، وبعد أن رأى نفسه وهو يرتدي الزي الخليجي، قرر كشف الأمر للجمهور وعلق عبر حسابه على تويتر وقال: "بصراحة...شاطر جدًا اللي ركب الصورة..حبيتها".

بصراحة... شاطر جدًا اللي ركٌب الصورة. حبيتها https://t.co/uyCWkOobZV — Ragheb Alama (@raghebalama) ٨ أكتوبر ٢٠١٩

من جهة أخرى، من المقرر أن يشارك راغب علامة في حفلات موسم الرياض يوم الـ14 من الشهر الحالي في السعودية، بالإضافة أيضًا إلى مشاركته هذا العام في برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس إلى جانب كل من أحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي.

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