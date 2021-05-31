منة عرفة تشارك الصُورة الاولى من حفل خطوبتها!

شاركت الممثلة المصرية منة عرفة الصُورة الأولى من حفل خطوبتها والتي تمت على الأغلب بطريقة سرية ومن دون أي شوشرة.

منة أطلت بفستان الخطوبة واكسسوار للشعر مميز وهي تعانق خطيبها الممثل الصاعد محمود مهدي وارفقت الصُورة بتعليق "شكراً علي كل الرسايل الي جاتلنا و كل حد اخد من وقته ولو دقيقه عشان يبعتلنا كلمه حلوة و شكراً بجد علي كل دعاوتكوا الجميلة .. فرحتنا اكتملت بيكوا".

منة كانت قد أعلنت خبر خطوبتها منذ أيام وبطريقة مفاجئة بمنشور شاركته عبر حسابها في انستقرام والذي جاء فيه تحديداً "لقد خُطبت"، وأغلقت خاصية التعليقات على المنشور. واعتبر الجمهور بدوره خطوبة منة عرفة بمثابة صفعة قوية لحبيبها السابق اليوتيوبر علي الغزلان والذي كان قد أعلن خطوبته منذ أيام من ملكة جمال مصر لـ عام 2017 والتي تدعى فرح شعبان.

منة عرفة وعلي غزلان!

وكانت أخبار ارتباط علي ومنة قد انتشرت بسبب ظهورهما المتكرر معاً على الرغم من نفي منة الموضوع بإعلانها أنها عزباء خلال استضافتها في رامز جلال ببرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، ما أثار ضحك علي الذي شارك صورة لهما معاً وعلق "دا حتى أنا بضحكها". كما أطل الثنائي بعدها بفيديو كليب جديد مع الفنان المصري حمادة هلال والذي مثلت معه سابقاً وهي طفلة بفيلم "الحب كده" عام 2007 وحمل عنوان "جمالها" وحقق أكثر من 18 مليون مشاهدة في فترة قصيرة. إلا أن الأمور بينهما تدهورت بشكل مفاجئ، وانتهت بحذف الصُور التي تجمعهما وإلغاء متابعة بعضهما عبر تطبيق انستقرام من دون التطرق إلى الأسباب والتفاصيل تاركين الجمهور في حيرة كبيرة من الموضوع.

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