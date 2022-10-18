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آمبر هيرد تطلب الزواج من إليون ماسك.. والأخير يرفض

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 18 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 07:23
آمبر هيرد وايلون ماسك
آمبر هيرد وايلون ماسك

ما زالت الفنانة العالمية آمبر هيرد، تتصدر حديث الصحافة العالمية والجمهور في الفترة الأخيرة، وانتشرت مؤخرًا العديد من الشائعات والأخبار المتناقلة من مصدر مقرب من النجمة العالمية والتي أثارت جدلًا كبيرًا حول قيام هيرد بطلب الزواج من صديقها المقرب رجل الأعمال أيلون ماسك.

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آمبر هيرد تطلب الزواج من إيلون ماسك

وفي تفاصيل هذه الشائعات اكّدت بعض المصادر بأن العلاقة بين النجمة المثيرة للجدل والملياردير العالمي "إيلون ماسك" لم تكن عادية أبداً.

وكانت المفاجأة ان النجمة العالمية  طلبت الزواج من إيلون ماسك خلال علاقتهما ولكنّ الاخير رفض هذا الطلب لأسباب شخصية، إلا أن ماسك لم يكشف ما  هي أسبابه الخاصة.

وبالرغم من رفض إيلون ماسك الارتباط رسمياً بصديقته النجمة العالمية إلّا أنه لم يتخلّى عنها خلال محاكمتها الشهيرة مع زوجها السابق جوني ديب، ودعمها مادياً.

آمبر هيرد

دعم إيلون ماسك لـ آمبر هيرد مادياً

كشفت مصادر عديدة بأن الملياردير "إيلون ماسك" قد دعم كبير لصديقته آمبر هيرد، ما بين المعنوي والمادي، حيث قدم لها مبلغ مالي مقداره 500 ألف دولار أي نصف مليون دولار.

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بالإضافة الى تحمله تكاليف المصاريف في قضية التشهير الخاصة بينها وبين زوجها السابق جوني ديب.

قضية التشهير بين جوني ديب وآمبر هيرد

يشار بأن النجم العالمي "جوني ديب" كان قد رفع قضية تشهير ضد زوجته السابقة النجمة "آمبر هيرد" وذلك بعد ان قامت بتشويه صورته في الصحافة واتهامه بأنه معنّف للنساء، مما تسبب له بالعديد من الخسائر.

ومع تقديم كافّة الأدلة  أصدرت المحكمة حكمها لصالح النجم العالمي جوني ديب، وأكدت أنه بريء من هذه الاتهامات حيث حكمت المحكمة العليا لصالح جوني ديب وطالبت آمبر هيرد بدفع تعويضات له تقدّر بـ 15 مليون دلوار.

كلمات دالة:اخبار المشاهيراعمال المشاهيرعلاقات المشاهيرتصريحات المشاهيرآمبر هيردإيلون ماسك

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