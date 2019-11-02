أبرزهن زينة ورانيا يوسف.. كيف احتفل النجوم في مصر بـ "الهالوين"؟

حرص بعض الفنانين والفنانات في مصر على الاحتفال بيوم "الهالوين"، بصحبة المقربين منهم، سواء كان أبنائهم أو بناتهم، من خلال تغيير أنفسهم إلى أشكال مخيفة، مستخدمين أقنعة تنكرية أو مكياج، فيما بدا بعضهم طبيعي والبعض الآخر مخيف.

ويرصد لكم "البوابة"، أبرز هؤلاء النجوم الذي وثّقوا لحظات احتفالهم بـ"الهالوين"، على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام".



زينة

شاركت الفنانة زينة صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستقرام"، ظهرت فيها بفستان أسود، وارتدت ماسك على وجهها، وعلقت: "قعدت أنا والست اللي ورايا قعدة صفا، وطلعت غلبانة".



رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا عبر حسابها على "إنستقرام" مع ابنتها، احتفالا بالهالوين، حيث ظهرت يوسف وهي تريدي ملابس وقناع المسلسل الإسباني الشهير "la casa de papel"، وعلقت: "عيد هالوين سعيد".



داليا البحيري

احتفلت الفنانة داليا البحيري بـ"الهالوين"، وسط اسرتها، في مدريد، حيث نشرت البحيري صورا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستقرام"، ظهرت فيها بملابس سوداء ومكياج مرعب، وعلقت: "ليلة هالوين في مدريد".



هيدي كرم

وأرفقت الفنانة هيدي كرم صورة تجمعها بنجلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستقرام"، وظهرت في الصورة حامله فرشاة الألوان، التي لونت بها وجه نجلها بالابيض والأسود، وعلق :"أنا هاخد على الراس 5 جنيه".



علا رشدي

وخرجت الفنانة علا رشدي، بصورتين عبر حسابها على موقع "إنستقرام"، بصحبة ابنها وابنتها احتفالا بالهالوين، حيث ظهرت علا، إلى جوار الطفلين، معلقة: "عيد هلع سعيد علينا كلنا"، ووجهت سؤالا لجمهورها: "مين يقدر يخمن كل حد فينا متنكر في إيه".



هند عبد الحليم

وشاركت الفنانة هند عبدالحليم جمهورها بصورة، تحتفل فيها بـ"الهالوين"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستقرام"، ظهرت فيها بفستان أسود قصير، ومكياج من اللون الأسود.



كريم فهمي

واحتفل الفنان كريم فهمي بـ"الهالوين" مع ابنتيه كاميليا ونعومي، ونشر صورة تجمعهما، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر فهمي في الصورة ووجهه ملطخا بالألوان، وعلق :"كاميليا ونعومي طالعين فنانين ما شاء الله".

جدير بالذكر أن احتفالات الهالوين تُقام سنوياً في يوم 31 أكتوبر، ويطلق عليه عيد الرعب، حيث اعتاد أيضا الكثير من العرب الاحتفال بهذه المناسبة بارتداء الملابس التنكرية ووضع صيحات المكياج التي تمنحهم مظهرا مرعبا وتغير من ملامحهم.

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