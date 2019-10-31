تركي آل شيخ يقلب الموازين.. ويتصدر أخبار السعودية!

تصدر رئيس الهيئة العامة للترفيه ومستشار الديوان الملكي السعودي "تركي آل الشيخ" أخبار وسائل الإعلام والسوشال ميديا بنجحاته المتعلقة بموسم الرياض الترفيهي لعام 2019.

جهز ال شيخ برنامج متكامل للترفيه في الرياض، وأصداء البرنامج كانت إيجابية من حيث التنوع وإنفراده وتميزه عن غيره من البرامج. رئيس هيئة الترفيه أيضاُ تصدر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بالتفاعل والمشاهدات التي يحققها، إذ حسب الإحصاءات تمكن من تحقيق أكثر من 250 مليون مشاهدة في شهر.

من جهة أخرى، سيشهد اليوم إنطلاق أول نزال نسائي في المصارعة العالمية، إذ سيجمع بين "لايسي" و"نتاليا"، وعبرت الأخيرة عن فرحتها بالمشاركة وكشفت عن ردة فعلها: "كانت الساعة الرابعة فجراً، واتصلت على أمي لأخبرها وأشاركها فرحتي" مضيفة أنها لم تصدق أنها ستكون جزء من التاريخ.

يذكر أن تركي آل الشيخ عبر عن غضبه عبر التويتر بعد أن انتشر فيديو لشخص تسبب في وقوع أحد عمال الترفيه "مهرج"، وتوعد بمحاسبة الشخص الذي قام بهذه الفعلة وسط تأييد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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