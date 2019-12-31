أبلة فاهيتا تظهر لأول مرة بعد إيقاف برنامجها وتلخص عام 2019 في دقيقة (فيديو)

لأول مرة بعد توقف برنامجها في مصر، ظهرت الدمية الإعلامية "أبلة فاهيتا" مع الإعلامية لميس الحديدي، في استضافة إعلامية في نهاية عام 2019، لتحليل أحداث العام.

وقدمت لميس عدة أسئلة لفاهيتا خلال برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث"، إلا أن فاهيتا رصدت أحداث عام 2019 بطريقة ساخرة.

وقدمت فاهيتا أبرز الأحداث التي شغلت الرأي العام والسوشيال ميديا خلال عام 2019 في 60 ثانية فقط، متضمنة تصريحات الفنانة سمية الخشاب عن فقدانها للطحال أثناء تصريحاتها خلال خلافها مع طليقها أحمد سعد وإجراء عملية جراحية، كذلك السخرية من انتقال محمود كهربا لاعب نادي الزمالك إلى الأهلي.

وتحدثت أبلة فاهيتا عن الأحداث التي شغلت السوشيال ميديا منها "فرقة مصر الجديدة"، و"كايا"، والإفيه الخاص بالفنان محيي إسماعيل "ها..إيه تاني"، كذلك "مصطفى أبو تورتة".

كما تطرقت أبلة فاهيتا إلى الخلاف والصدام بين الفنانتين أصالة وأنغام، ووقف الإعلامية ريهام سعيد عن العمل، و"بيضة إنستغرام"، و"عمرو وردة" لاعب منتخب مصر، ووقف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء، وأوسكار رامي مالك، وتحدي العشر سنوات، وأغنية "ملطشة القلوب"، إلى جانب غيرها من الأحداث آخرها عودة لميس الحديدى نفسها للشاشة بعد توقف برنامجها بفضائية "سي بي سي".

ويعد ظهور الدمية الإعلامية هو الأول بعد قرار قناة "سي بي سي" وقف برنامج "أبلة فاهيتا" في مارس من العام قبل الماضي لأجل غير مسمي وذلك بعد تورط العمل في عشرات القضايا بسبب ما تتناوله من سخرية وانتقادات.

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