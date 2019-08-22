أحدث صورة لشيرين مع زوجها حسام حبيب في حمام السباحة وظهور علامات الحمل بشكل واضح

انتشرت خلال الأيام الماضية أحدث صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب وأحد الأصدقاء أثناء تواجدهم في حمام السباحة، وأثارت هذه الصورة الكثير من الضجة حولها، حيث بدت النجمة المصرية بوزن زائد، مما فتح المجال لتبدأ التخمينات حول حملها للمرة الثالثة.

وعلى الرغم من نفي شيرين وعائلتها لموضوع الحمل في أكثر من مناسبة، إلّا أن الصورة الجديدة لها أثارت تساؤلات العديد من محبيها إذا ما كان قد حصل الحمل للمرة الأولى من زوجها الفنان حسام حبيب، لأنها ظهرت هذه المرة بوجه ممتلئ وملامح مختلفة عن ذي قبل.

وبحسب التقارير الصحفية والمتابعة من قبل روّاد مواقع التواصل، فإن إمكانية حمل شيرين قد تكون صحيحة بنسبة كبيرة، خاصة وأنها لم تحيي أي حفل خلال موسم الصيف وابتعدت عن السوشيال ميديا لفترة طويلة، إضافة إلى انتشار بعض الأقاويل حول سفرها لأمريكا مؤخرًا للإطمئنان على حملها الثالث ووضع مولودها هناك.

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