بعد منافسة شرسة.."الفيل الأزرق 2" يتربع على عرش السينما المصرية ويحصد أعلى الإيرادات

استطاع فيلم "الفيل الأزرق 2 أن يحجز المرتبة الأولى بعد تحقيقه أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وذلك بعد مرور 25 يومًا على طرحه في دور العرض، حيث وصلت الإيرادات حتى يوم أمس أكثر من 83 مليون جنيهًا مصريًا بحسب ما ذكرته عدة تقارير صحفية.

وعلى الرغم من عرض فيلم "ولاد رزق 2 " للنجم أحمد عز، وفيلم "خيال مآته" لأحمد حلمي في نفس الوقت، إلّا أن كريم عبد العزيز تغلب على منافسيه ولاقى فيلمه إقبالًا لا مثيل له من الجمهور، وأصبح من ضمن الأفلام الأعلى إيرادًا في السينما المصرية.

وشارك في فيلم "الفيل الأزرق 2" كريم عبد العزيز، ونيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري التي انضمت للعمل في الجزء الثاني، وإياد نصار وعدد آخر من النجوم الذين حلوا كضيوف شرف، والفيلم من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد وإنتاج شركة "سينيرجي".

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