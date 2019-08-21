بالفيديو: سوسن بدر تكشف ماذا حدث معها عندما مثّلت لأول مرة مع الزعيم عادل إمام

حلت الفنانة المصرية سوسن بدر ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، وتحدثت خلال اللقاء عن الكثير من الأمور التي مرت فيها خلال مسيرتها الفنية وعن أمور أخرى خلف الكواليس لا يعرفها الجمهور عنها، وكشفت عن حالتها عندما عملت مع الزعيم عادل إمام لأول مرة في عام 1978.

وعلقت سوسن بدر على ما حدث معها عندما مثلت للمرة الأولى مع عادل إمام وقالت: "كنت مذعورة، بقف بترعش قدام الأستاذ عادل وهو يبصلي ويضحك ويقولي يلا عشان نمثل، وأنا لا عارفة أقول الكلام وريقي ناشف مش عارفة أقول ولا كلمة".

وأضافت: "أنا كان لي 3 حلقات، والـ3 حلقات عملتهم في المسلسل وانا بترعش، وباين في صوتي، بس قد أيه كان هو طيب".

وكشفت سوسن بدر أيضًا خلال لقائها في "صاحبة السعادة" عن بداياتها قبل دخولها مجال الفن، حيث عملت كعارضة أزياء والتقت في وقتها مع الفنانة رجاء الجداوي التي كانت مسؤولة عن اختيار الفتيات للعمل وتم قبولها وعملت بهذا المجال لفترة من الزمن.

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