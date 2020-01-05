أحدث ظهور لـ نيللي احتفالًا بعيد ميلادها.. كيف بدت في عمر الـ71؟ (صور وفيديو)

عادت الفنانة المصرية نيللي، للظهور مجددًا بعد غياب، حيث احتفلت أمس الموافق 3 يناير بعيد ميلادها الـ71، بحضور صديقتها الإعلامية بوسي شلبي وعدد من أصدقائها المقربين.

وكشفت بوسي شلبي عن صور من احتفال نيللي بعيد ميلادها، كما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيه برفقتها وعلقت ‏قائلة: "كل الحب والسعادة لأجمل نيللي في عيد ميلادها".‏

وبدت نيللي متألقة في أحدث ظهور لها، حيث حافظت على رشاقتها وجمال بشرتها كعادتها، ولم تستسلم للتقدم في العمر كحال معظم نجمات جيلها.

وتفاعل العديد من النجوم مع عيد ميلاد نيللي، فمنهم من حضر الحفل بصحبة بوسي شلبي، مثل إلهام شاهين، فيما تركت أخريات القلوب في تعليقات لهم على صورها مع بوسي شلبي، مثل النجمة ليلى علوي، والفنانة اللبنانية رزان مغربي والفنانة السورية جومانا مراد.

وتحرص نيللي على الاحتفال كل عام بعيد ميلادها، حيث احتفلت العام الماضي في حضور كوكبة من النجوم، أبرزهم يحيى الفخراني وسمير غانم، الذي فاجأها بطبع قبلة على خدّها، خطفتْ الأنظار.

وكان من بين الحاضرين في الحفل أيضًا، ليلى علوي وإلهام شاهين ويسرا ووفاء عامر ودنيا سمير غانم وهاني شاكر وصابرين ومصطفى فهمي وزوجته وأشرف عبد الباقي ومي نور الشريف، وكارول سماحة، وإيناس الدغيدي، وأمينة.

وتغيب نيللي تمامًا عن الساحة الفنية، طوال السنوات الماضية، رغم عدم إعلانها اعتزال التمثيل، إلا أنها سبق وصرحت بعدم وجود عمل فني يليق بها، يجعلها مجبرة على العودة مرة أخرى لجمهورها، سواء عبر السينما أو التلفزيون.

نيللي ممثلة وفنانة استعراضية مصرية من أصول أرمينية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1949‏، بدأت التمثيل والغناء والرقص منذ طفولتها في العديد من الأفلام وذلك خلال حقبة خمسينات القرن العشرين، منها "الحرمان، عصافير ‏الجنة، حتى نلتقي، رحمة من السماء".

واستمرت نيللي في التمثيل حتى نالت دور البطولة في فيلم "المراهقة الصغيرة" في عام 1966، ‏ومن أفلامها التي شاركت فيها بعد ذلك "بيت الطالبات، إجازة صيف، دلع البنات، مذكرات الآنسة منال، طائر الليل الحزين، الغول".

حظيت الفنانة المصرية الأرمينية، بجماهيرية تلفزيونية واسعة من خلال برامج الفوازير التي قامت ببطولتها لسنوات طوال، منها ‏‏"صندوق الدنيا، عالم ورق، الخاطبة، عروستي‏".

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