شاهدوا إطلالة نانسي عجرم في الحلقة الأولى من "ذا فويس كيدز" (صور)

انطلقت يوم أمس الحلقة الأولى من برنامج "ذا فويس كيدز" الموسم الثالث، وبشّرت البداية من خلال المواهب الصغيرة التي شاركت على المسرح وقدمت أفضل ما لديها أن المنافسة هذا العام ستكون الأقوى وسيكون الجمهور على موعد مع الكثير من اللحظات الحماسية والمثيرة.

وبالتأكيد توجهت الأنظار يوم أمس إلى محبوبة الأطفال ومحبوبة الكبار أيضًا الفنانة والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، والتي أثبتت تواجدها بقوة مع انطلاق الموسم الثالث من "ذا فويس كيدز" وخطفت في أولى الحلقات أربع مواهب إلى فريقها، إلى جانب أنها أبهرت الجمهور بإطلالتها المميزة.

واختارت نانسي عجرم إطلالة بالجلد الأسود والشيفون، حيث ارتدت شيئًا يشبه الـ"جمبسوت" وحذاء شتوي باللون الأسود أيضًا، وتركت شعرها مسدولًا، ولم تضيف الكثير من الإكسسوارات وفضلت أن تبدو بشكل بسيط دون أي تكلف أو عناء، ونالت إطلالتها إعجاب أكثر من 250 ألف شخص عبر حسابها على إنستغرام والذي يتابعه أكثر من 24 مليون.

ويشارك هذا الموسم من برنامج "ذا فويس كيدز" وجوه جديدة في لجنة التحكيم بعد انسحاب تامر حسني وكاظم الساهر، حيث انضم كلًا من النجم محمد حماقي، والنجم عاصي الحلاني، مع بقاء نانسي عجرم التي تشارك في البرنامج منذ بدايته وحتى الآن.

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