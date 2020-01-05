بالصور والفيديو: على كرسي متحرك.. الفنانة نادية لطفي تحتفل بعيد ميلادها الـ83 مع إلهام شاهين

احتفلت الفنانة المصرية القديرة نادية لطفي يوم الجمعة الـ3 من يناير بعيد ميلادها الـ83 ، من داخل المستشفى الذي تقيم فيه لمتابعة حالتها الصحية، وظهرت خلال الصور على كرسي متحرك بحضور بعض نجوم الفن الذين شاركوها الاحتفال في هذه المناسبة الخاصة.

وكانت النجمة إلهام شاهين واحدة من تلك النجمات اللواتي حضرن إلى المستشفى للاحتفال بعيد ميلاد الفنانة نادية لطفي، والسبب في ذلك هو أنها تحتفل هي أيضًا بعيد ميلادها في ذات اليوم، مؤكدة أنها سعيدة لأنها ولدت في نفس اليوم مع النجمة نادية لطفي، وأشارت إلى أنها تحبها جدًا وتتعلم منها دائمًا ليس فقط على صعيد الفن وإنما على على صعيد الحياة بشكل عام.

وعلقت إلهام شاهين على الفيديو الذي نشرته بصحبة نادية لطفي وقالت: "بحبك.. كل سنه و أحلى إنسانه و أعظم فنانه فى برج الجدى .. الجميله الرقيقه القلب ناديه لطفى حبيبة قلبى طيبه و بخير و صحة يارب".

وتواجد أيضًا المخرج مجدي أحمد في هذه المناسبة، والذي قام بنشر صورة من احتفال نادية لطفي في عيد ميلادها الـ83، وترك تعليقًا قال فيه: "مع الجميلة نادية لطفي..عيد ميلاد سعيد مع واحدة من أجدع النساء".

ومن أبرز تصريحات الفنانة نادية لطفي خلال مسيرتها الفنية الطويلة، قالت في إحدى اللقاءات أنها لا تحب الشهرة، ولكن كان يجذبها فقط حب الجمهور، مؤكدة أن الشهرة أفقدتها الخصوصية في حياتها، وعانت في فترة من الفترات من الشائعات الكثيرة التي وصفتها بالسخيفة.

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