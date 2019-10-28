أحدهم دفن حيًا والشاب سمير آخرهم.. فنانون انتهت حياتهم بطرق مآساوية تعرف عليهم!

فجع الوسط الفني يوم الجمعة الماضي بانتحار المطرب التونسي الشاب سمير بمادة سامة، بسبب زوجته التي أوصلته لحالة انهيار عصبي جعلته يضع حدًا لحياته؛ لينضم لسلسلة طويلة من نجوم رحلوا بنهايات مأساوية.

نجوم زمن الفن الجميل كان لهم نصيب الأسد من هذه النهايات الحزينة إما قتلا أو انتحارًا أو رحيل مأساوي ويرصد "البوابة" أبرز تلك الحالات.

ياسين بقوش



كتبت قذيفة هاون نهاية الممثل السوري ياسين بقوش عن عمر يناهز (75 عاماً) في عام ٢٠١٣ خلال الأزمة الدائرة في وطنه، إثر تعرض سيارته لقذيفة أثناء مروره في حي العسالي في مخيم اليرموك حيث يقيم في دمشق.

حاتم ذو الفقار



توفي الممثل المصري حاتم ذو الفقار عام 2012، وحيدًا في شقته على الرغم من أنه تزوج ثلاث مرات، ولم ينتبه أحد إلى رحيله إلّا بعد مرور أيام عدة على وفاته.

وكان ذو الفقار عانى من إدمان المخدرات وسجن بسببها، الأمر الذي أبعده عن التمثيل، كما تعرض لحادث أثّر على قدرته على الحركة، فلم يستعن به المنتجون أو المخرجون في أي أعمال لسنوات طويلة قبل وفاته عن عمر يناهز 58 عامًا.

سعاد حسني



أثارت حادثة وفاة السندريلا سعاد حسني إثر سقوطها من شرفة منزلها في لندن عام 2001‪ جدلاً لم يهدأ حتى الآن، وتشير جميع الأدلة لأمرين إما أنها قتلت أو انتحرت كما أعلنت الشرطة البريطانية.

ورحلت الفنانة المصرية سعاد حسني عن عمر يناهز (58 عامًا)، بعدما خاضت في علاقات مع شخصيات لها ثقل في الدولة مثل رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف.

ذكرى



قتلت المطربة التونسية ذكرى (37 عامًا) على يد زوجها رجل الأعمال المصري أيمن السويدي بخمس وعشرين رصاصة في عام 2003، قبل أن ينتحر هو أيضًا في شقتهما بمنطقة الزمالك.

وداد حمدي



بعد أن شاركت في نحو 60 فيلمًا، أنهى الريجيسير متى باسيليوس حياة الممثلة المصرية وداد حمدي سنة ١٩٩٤ (70 عامًا) طعنًا بالسكين، طمعًا في مالها، حيث تم ضبطه، وحكم عليه بالإعدام شنقًا.

صلاح قبيل



في عام 1992 تعرض الممثل المصري الكبير صلاح قابيل لأزمة قلبية مفاجئة وتم دفنه اعتقادًا من الجميع أنه توفى، بعدها شاع حينها خبر مفاده أن حارس المقابر سمع أصواتًا تخرج من قبره، وبعد فتح القبر بمعرفة الطب الشرعى والنيابة العامة، وجد ملقيًا على سلالم القبر متوفيًا بسكتة قلبية وتبين لاحقًا إنه دفن حيًا قبل وفاته.

داليدا



أما النجمة المصرية العالمية داليدا، فتوفيت عام 1987 منتحرة بجرعة زائدة من الأقراص المهدئة عن عمر 69 عامًا، بعد أن تركت رسالة تحمل "سامحوني الحياة لم تعد تحتمل" ودفنت في مقابر المشاهير في باريس.

إلياس رزق



انتحر الفنان الكوميدي اللبناني الياس رزق، عام 1986 برصاصة أطلقها على رأسه، بسبب كثرة المشاكل المادية التي عانى منها.

عمر خورشيد



كما توفي الفنان المصري عمر خوشيد في حادث سيارة مروع أمام مطعم "خريستو" في مصر في عام 1981، عقب انتهائه من عمله في فندق.

لكن زوجته اللبنانية والفنانة مديحة كامل، اللتين كانتا في صحبته عندما وقع الحادث، أكدتا أنهم تعرضوا لمطاردة من سيارة غامضة لم تتركهم إلا بعد التأكد من اصطدام خورشيد بعمود إنارة.

ويشير البعض إلى قتله بسبب ذهابه مع الرئيس الراحل أنور السادات إلى واشنطن لتوقيع معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية.

ومن جانبه، يقول أستاذ الطب النفسي أحمد العبادي، إن الفنان يكون أكثر عرضة للاكتئاب والمشاكل النفسية، لاسيما حينما تخفت نيران الشهرة ويتنحى جانبًا بعدما كان نجم الشباك.

وأوضح العبادي في تصريح لـ"البوابة" أن حياة الفنانين مليئة بالمشاكل المعلنة والخفية التي لا يعلم أحد شيئًا عنها، مشيرًا إلى أن النجومية في كل مكان لها ثمنها على جميع الأصعدة.

وأكد أن نجوم عرب عانوا من مشاكل نفسية كثيرة دفعت بعضهم إلى ارتياد العيادات النفسية والخضوع للعلاج منهم من يتحسن وبعضهم ينتهي به الحال بارتكاب جريمة قتل أو انتحار.

للمزيد من قسم اخترنا لكم: