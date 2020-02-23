حملة شرسة لمقاطعة هواوي بسبب علا الفارس..فما القصة؟

دشن روّاد مواقع التواصل في مصر والسعودية خلال اليومين الماضيين وسم بعنوان"مقاطعة هواوي" والذي انتشر في وقت قصير على تويتر كانتشار النار في الهشيم، وذلك بعد أن اختارت شركة الهواتف المحمولة هواوي الإعلامية الأردنية علا الفارس كوجه إعلاني لها في المنطقة العربية.

وعلى خلفية عمل علا الفارس مع قناة الجزيرة القطرية التي تدعم الإرهاب والتخريب في الوطن العربي بحسب ما يقوله البعض، إضافة إلى أنها كانت تعمل ضمن كوادر الإعلام في السعودية والآن هي في صف الأعداء بالنسبة لهم، رأى النشطاء في مصر والسعودية أن اختيار هواوي كان خاطئًا وقرروا الضغط على الشركة الصينية من خلال وسم "مقاطعة هواوي".

اختيار علاء فارس كوجه اعلاني من شركة هواوي العربية تعتبر سقطة من سقطاتها وقد قامت بحذف التغريدة. علاء فارس بالنسبة لنا وجه غير مقبول وغير مرغوب ولا مرحب به لذلك تفاعل المغردون مع تغريدة هواوي لاعلانية عبر هشتاق #مقاطعه_هواوي وهذا يعتير ردة فعل على اختيار هذه الشخصية pic.twitter.com/zKdIGnIg94 — عيسى الزهراني (@esaa85632) February 21, 2020

وبالفعل حدث ما كان يطمح له الأشخاص الذين نظموا الحملة الشرسة لمقاطعة شركة الهواتف الصينية، حيث أن حساب هواوي الرسمي بالعربية قام بحذف التغريدة التي تضم إعلان علا الفارس بشكل نهائي.

من جهتها، لم تعر الإعلامية الأردنية علا الفارس أي اهتمام لما حدث ولم تعلّق حتى على أي من التفاصيل التي حدثت فيما يخص الإعلان المحذوف والوسم المتداول بسببها، واكتفت بنشر صورتها وكتبت عليها تعليقًا حمل في طياته الكثير وقالت: " بعض الصعاب لا تمنحنا القوة أو الضعف .. بل تمنحنا شيء أعظم بكثير وهو القدرة على الثبات ، بمعنى كل ما يحدث، لا يَهزُ أوتار الشعور ...".

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