حملة شرسة لمقاطعة هواوي بسبب علا الفارس..فما القصة؟

بعض الصعاب لا تمنحنا القوة أو الضعف .. بل تمنحنا شيء أعظم بكثير وهو القدرة على الثبات ، بمعنى كل ما يحدث، لا يَهزُ أوتار الشعور ...

