سوزان نجم الدين تظهر بدون حذاء في مهرجان الفجيرة وتدلك قدمها! (فيديو)

لفتت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، الأنظار إليها في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الفجيرة الدولي الذي يقام من 20 فبراير إلى 28 من الشهر نفسه.

وتداولت صفحات المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه سوزان نجم الدين بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانًا أزرق بدت فيه جذابة وكاملة الأنوثة، إلا أن ما لفت الأنظار هو قيامها بخلع حذائها.

ويبدو أن الإرهاق تملك من الفنانة السورية أثناء حضورها المهرجان، حيث لم تكتف بخلع حذائها، بل ظهرت وهي تدلك قدمها أثناء جلوسها على مقعدها.

ولم تهتم سوزان بالبروتوكولات المتعارف عليها في المهرجانات بالحفاظ على المظهر وعدم الإقدام على التصرفات اللافتة أو المثيرة للجدل، حيث بدت مرهقة بالفعل، وقد يكون حذائها السبب، لذا قررت التخلص منه.

وتقام الدورة الحالية من مهرجان الفجيرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

المهرجان يضم سلسلة من العروض الفنية والمسرحية والموسيقية والتشكيلية والأدائية القادمة من مختلف قارات العالم، بالإضافة إلى فنون شعبية من دولة الإمارات، ويستضيف عددًا كبيرًا من نجوم التمثيل والغناء والفنون الأدائية.

وكان آخر ظهور للفنانة سوزان نجم الدين، عندما نشرت عبر حسابها في إنستغرام فيديو، قدمت من خلاله نصائحها للوقاية من فيروس كورونا المنتشر بشكل كبير في العالم.

وظهرت نجم الدين وهي تضع القفازات والكمامة وأكدت من خلال حديثها على أهمية ارتدائهما بشكل مستمر خاصة عند السفر والتواجد في المطارات، واللافت للنظر أن الفنانة السورية قد أغلقت خانة التعليقات على الفيديو.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: