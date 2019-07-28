أحلام تحظر أصالة وتشتم من يتابعها بسبب فجر السعيد وتعلق: "هذا سقف الحديث معاكم"!

اتفق الفنانون على أن لا يتفقوا، فبعد فترة من المصالحة والمحبة المتبادلة أمام الجميع، عادت المشاكل مرة أخرى بين الفنانة الإماراتية أحلام والفنانة السورية أصالة، وهذه المرة انتهت بالحظر على موقع تويتر.

وحدث هذا الأمر على خلفية تدهور الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد، حيث أنها تعتبر من أصدقاء أحلام، وفي ذات الوقت من أعداء الفنانة السورية أصالة، فقام جمهور أصالة بمهاجمة أحلام بسبب دعمها للإعلامية الكويتية وبالتالي انتهت الحكاية بالحظر والشتم على تويتر.

وردت أحلام على متابع قال لها: "ليش مسحتي تعليقك من بوست أصالة؟، وقالت له: "ومطربتكم بلوك يالله خلوا تويتر ينتعش اليوم بالملكة يا حثالة"، وتابعت في تغريدة اخرى: " ومسحت البوست لاني تحسفت اني اصلاً كتبته ما ادري ان الحقد واااصله مراحلها الاخيره عرفتي ليش يا حثاله وياليت ترفعين علي قضيه عشان اشوف وجهك الجزمه ومن اليوم ورايح هذا سقف الحديث معاكم يالله حيوانات".

كلي تبن اقسم بالله انكم حثاله المجتمع انتوا ومن ارسلكم #حيوانات قلبي معصور على فجر وانتوا شويه حيوانات مافي احساس حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ربي يا خذ حقي منكم انا ما اشوفكم بس ربي يشوفكم والدنيا سلف ودين وفجر الله يعلم بحالها وانتوا سب فيها وفيني صدق عمري ماشفت كذا مستوى واطي — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) ٢٧ يوليو ٢٠١٩

يشار إلى أن الإعلامية فجر السعيد تعرضت لأزمة صحية حادة مساء الخميس على إثر اجرائها لعملية جراحية، وبحسب آخر التقارير الصحفية فحالتها الآن مستقرة وتجاوزت مرحلة الخطر ومن المتوقع أن تغادر المستشفى خلال فترة قصيرة جدأ وستبقى تحت الإشراف الطبي من المنزل.

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