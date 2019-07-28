أعياد بيروت تجمع إليسا وناصيف زيتون على المسرح من جديد..(فيديو)

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلها الغنائي يوم أمس ضمن فعاليات مهرجان أعياد بيروت في موسم الصيف، وقررت خلال هذا الحفل أن ترد الجميل للفنان السوري ناصيف زيتون، والذي كان متواجدًا لحضور حفلها تمامًا كما كانت هي متواجدة في حفله ضمن نفس المهرجان.

وقامت إليسا بدعوة ناصيف زيتون للصعود إلى خشبة المسرح ومشاركتها الغناء، فغنوا سويًا أغنية "ليلة البسلك الأبيض"، بدوره نشر ناصيف المقطع عبر حسابه على إنستغرام وعلق قائلًا: " حفلة اكتر من رائعة مبارح بأعياد بيروت مع ملكة الاحساس حبيبة قلبي اليسا... نوّرتي بيروت بإحساسك وجمالك وفنّك وطاقتك الإيجابية! كان الي الشرف غني معك ... الله يحميكي يا رب و البسمة ما تفارق وجهك! و يقبرني_الله".

وبعد حضور كل من النجمين في حفل الآخر، الكثير من التعليقات التي توقعت بأن هناك عمل فني قادم سيجمع بين إليسا وناصيف زيتون، وظهورهما سويًا الذي تكرر مرتين في فترة قصيرة بمثابة تمهيد للجمهور عن تعاون فني خلال الأيام القادمة.

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