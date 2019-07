أعياد بيروت تجمع إليسا وناصيف زيتون على المسرح من جديد..(فيديو)

حفلة اكتر من رائعة مبارح بأعياد بيروت مع ملكة الاحساس حبيبة قلبي اليسا... نوّرتي بيروت بإحساسك وجمالك وفنّك وطاقتك الإيجابية! كان الي الشرف غني معك ... الله يحميكي يا رب و البسمة ما تفارق وجهك! و #يقبرني_الله 😍🤩 @elissazkh

