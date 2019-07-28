كريم عبد العزيز ينفعل في عزاء والدة يسرا بسبب معجب..فما الذي حدث؟ (فيديو)

فقد النجم المصري كريم عبد العزيز أعصابه فور خروجه من عزاء والدة الفنانة يسرا، وذلك بسبب معجب طلب التقاط صورة "سيلفي" معه، ليتحول نجم الكوميديا وصاحب الروح المرحة إلى شخص غاضب وينهال بالصراخ على الشاب بهدف إيصال فكرة ضرورة احترام المكان والزمان، قائلاً له "احنا في عزاء، عيب يا ابني، في حاجة اسمها عزاء".

فيديو| كريم عبدالعزيز ينفعل على شاب بسبب "السيلفي" في عزاء والدة يسرا pic.twitter.com/RKS51mPkNP — بركه (@BrkaQ8) ٢٦ يوليو ٢٠١٩

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن والوسط الإعلامي، منهم أحمد حلمي، آسر ياسين، دلال عبد العزيز، عمرو يوسف، سمير صبري، طارق لطفي، هند صبري، مدحت العدل، جمال العدل، إلهام شاهين، ميرفت أمين، رجاء الجداوي، ماجدة زكي، الإعلامية بوسي شلبي، والمخرجة إيناس الدغيدي.

على الصعيد الفني، عُرض مؤخرًا فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز بعد مرور 5 سنوات على أحداث الجزء الأول، وهو من بطولته إلى جانب كل من هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار وشيرين رضا وغيرهم، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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