أحلام تسخر من زوجة اللاعب الإسباني راموس بعد رفضها العيش في السعودية

سخرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي من زوجة االمدافع الإسباني سيرخو راموس، بيلار روبيو، بعد انتشار أخبار تفيد رفضها العيش في السعودية.

أحلام تسخر من زوجة سيرخو راموس

كشفت تقارير أن بيلار روبيو ترفض الرحيل عن أوروبا، كما طلبت من راموس الانضمام إلى نادٍ من داخل القارة.



ويبدو أن أحلام لم تعجبها الأخبار، إذ شاركت لقطة شاشة للخبر الذي تضمن صورة المدافع الإسباني، مرفق بنص جاء فيه: "زوجة راموس ترفض الذهاب إلى أي بلد عربي".

وعلَّقت أحلام على الخبر: "فكتنا من الشر الخلا".

زوجة ليونيل ميسي ترفض الانتقال إلى السعودية

وبيلار ليست الوحيدة التي رفضت العيش في الشرق الأوسط، فقد سبق لأنتونيلا روكوزو رفض الانتقال إلى السعودية، إذ شجعت زوجها اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على رفض صفقة بمليار يورو للعلب في موسمين مع نادي الهلال السعودي، وقبول عرض نادي إنتر ميامي الأميركي.



ويُشار إلى أن راموس، البالغ من العمر 37 عاما، تلقى عدة عروض من نوادي سعودية من بينها الهلال والأهلي، وذلك في ظل نهاية تعاقده مع فريق "باريس سان جيرمان"، إذ لا يوجود أي نية لتجديد العقد من كلا الطرفين.

