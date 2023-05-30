تامر حسني عن حفل "نفرح بالحسين ورجوة": "حققت أحد أحلام طفولتي"

وجَّه الفنان المصري تامر حسني رسالة حب وتقدير للشعب الأردني، بعد افتتاحه حفلًا جماهيريًا في استاد عمان بالمدينة الرياضية يوم أمس الإثنين، وذلك بمناسبة حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعروسه السعودية رجوة آل سيف.

تامر حسني يحيي حفل "نجوم العرب يفرحون بالحسين ورجوة"

وافتتح حسني الحفل بتقديم أغنيته الشهيرة "هدلعني" وسط تصفيق الجماهير وهتافاتهم، مرددين خلفه كلمات أغنيته بحماس.

وشارك حسني مقطع الفيديو عبر حسابه في "إنستغرام"، وكتب: "كل الشرف ان افتتح هذا الإحتفال الجمهوري الاسطوري مع أهل الاردن الغاليين بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد ملك الاردن و الآنسه رچوه آل سيف، كل التمنيات القلبيه بالتوفيق و السلام و رعاية الرحمن".

وشدد حسني على فخره وسعادته لتمكنه من وضع علم بلده مصر في الأردن كرمز للمحبه بين الدولتين في مناسبه رسميه عظيمه.

وأوضح حسني أنه بتقديمه هذا الحفل حقق أحد أحلام طفولته، واختتم قائلًا: "و كل الشكر و التقدير لشعب الاردن العظيم لاستقبالهم و ترحيبهم الغالي لي احبكم من كل قلبي و جايلكم تاني قريب ان شاء الله".

تامر حسني وموقف طريف في الطيارة

وتعرض الفنان المصري لموقف طريف أثناء تواجده في الطيارة مع مجموعة من سيدات الأردن، اللواتي كن يرددن أغنيته "هتدلعني"، حينها فاجأهن بالاقتراب منهم والغناء لهن.

وشارك حسني عبر حسابه في "إنستغرام"، وروى تفاصيل الموقف، قائلًا: "بالصدفة، وجدت الجروب الأردني العسل في الطيارة، و كانوا بيغنوا من (النهارده هتدلعني) بصوت عالي أوي، توجهت إليهم وقمنا بعمل حفلة في الطائرة".

واختتم ساخرًا: "قمت بالغناء وتسلية الجروب العسل، وعندما صعد جميع الركاب، قمت بتجميع الأجرة".

