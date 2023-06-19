أحلام تستعين بإليسا للاحتفال بذكرى زواجها الـ20

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالذكرى الـ20 لزواجها من مبارك الهاجري، وذلك بمشاركة مقطع فيديو يتضمن لقطات رومانسية تجمعهما.

أحلام تحتفل بذكرى زواجها

توجَّهت أحلام عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت مقطع فيديو يتضمن تضمن مقطع من مقابلة أجرياها قديمًا تحدثا فيها عن لحظة لقائهما الأول، ومقاطع متفرقة تظهر مدى حبهما لبعضهما ومودتهما المشتركة للآخر، وذلك على أنغام أغنية "مكتوب ليك" للفنانة اللبنانية إليسا.

وأرفقت أحلام الفيديو اللطيف بتعليق تهنئ فيه مبارك وتعبر فيه عن حبها له، وكتبت: "كل عام وحنا مع بعض روح وجسد لا الروح تعيش من دون جسد ولا الجسد يعيش بدون روح وكل عام بقول الحمد لله على نعمه مبارك بن محمد الهاجري يا دعوه امي لي في سجودي".

المتابعون يهنئون

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور أحلام متمنين لها ولزوجها السعادة والفرح، فعلَّقت الفنانة السورية أصالة نصري: "العمر كلّه بالصحّه والإستقرار والفرح وتفرحوا بولادكم"، وأضاف زوج ديمة بياعة، أحمد الحلو: "وانا اشهد انكم مخلوقين لبعض ❤️ يا احلى كوبل سلامي للغالي مبارك وكل سنة وانتو بخير".