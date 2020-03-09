أحمد إبراهيم يكشف حقيقة انفصاله عن أنغام وعودته لزوجته الأولى (صورة)

كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حقيقة الأنباء التي ترددت عن انفصاله عن زوجته المطربة أنغام، بعد الجدل الدائر في أعقاب نشره رسالة موجهة لزوجته الأولى ياسمين عيسى عبر "إنستغرام".



وكتب إبراهيم عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "الأساتذة الصحفيين اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا آسف لعدم الرد، أحب أوضح أنا انفصلت عن أم أولادي في أبريل ٢٠١٩ احترامًا لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو ٢٠١٩ حفاظًا على استقرار أولادي".

وأضاف: "مستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي هختار راحة أولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي ده اللي مازال هو الآخر على ذمتي".

وبشأن أنباء انفصاله عن أنغام، بعد قيام الأخيرة بإلغاء متابعته على "إنستغرام" قال: "أقسم بالله لم يحدث أي انفصال (حتى الآن) لكن محدش عارف بكرة جايب إيه المهم راحة ولادي قبلي شخصيًا".

واختتم رسالته قائلًا: "كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لام اولادي نزلته في يوم المرأة العالمي؟".

يذكر أن أحمد إبراهيم أثار ضجة كبيرة بعد نشره صورة زوجته الأولى ياسمين عيسى مع طفليهما وعلق قائلًا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وأم ولادي".

وكان أحمد إبراهيم قد تزوج أنغام رسميًا دون إعلان في ليلة رأس السنة الماضية 2019.

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