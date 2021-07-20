أحمد السالم يسخر من طليقته ملكة كابلي ويصفها بـ الأفعى!

عادت أخبار مشهورة السوشال ميديا ملكة كابلي وطليقها الشاب أحمد السالم إلى الواجهة مُجدداً من بعد سخرية الأخيرة منها.

الأمر بدأ بسؤال وجه لـ ملكة من قبل أحد المتابعين حول ما إذا كانت تفكر بالزواج مُجدداً لترد بـ "لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين"... إلا أن ألرد الساخر جاء سريعاً من طليقها الذي شارك صُورة أفعى وارفقها بتعليق "لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين"!

الجمهور بدوره كانت له أراء مُختلفة حول الموضوع منها "خلص تطلقتوا احفظوا الود بينكم ماله داعي النغزات"... وتابع آخر "مسكين مراقب ملكه كابلي كل ماتكلمت يرد عليها سناب وهي ولا درت عنه دايم يحط نفسه في موقف بايخ والدليل انه للحين يموت فيها"..وجاء في تعليق أحدهم "ضعفاء هم الرجال اللي يتكلمون عن زوجاتهم بعد الانفصال حتى م يعتبر رجل مجرد بقايا ذكر".

طلاق ملكة كابلي

يذكر أن الثنائي أعلنا طلاقهما بعدما كشفت كابلي عن تعرضها للخيانة، من بعدها بدآ بفضح أسرار بعضهما البعض، إلا أنهما صدما الجمهور لاحقاً بعودتهما مجدداً بعد أن أحضرت كابلي لزوجها بوكيهات ورد ملأت الغرفة بها وأضافت أنها فهمت الموضوع بشكل خاطئ، لكن الصلح لم يستمر بينهما سوى لفترة بسيطة حتى أعلنا طلاقهما رسمياً وشارك أحمد وثيقة الطلاق عبر حسابه.

حرب كلامية كانت قد بدأت بين الثنائي بدايتها من جهة أحمد السالم الذي رد على تعليق إحدى المتابعات الذي جاء فيه "زوجتك حاضرة حفلة رابح صقر" ليرد بـ "أنا مش متزوج"، ومن ثم شارك صُورة عبر حسابه في انستقرام جاء فيها "كل يوم يمر علي يخليني أحمد ربي على كل قرار اتخذته.. كل قرار خلاني اعز نفسي عن كل شي ما يشابهني ولا يمثلني"!!

وأثارت تلميحات أحمد غضب ملكة التي لم تلتزم الصمت ورد بطريقتها من خلال فيديو جاء فيه "قصة من الخيال.. في واحد عايش حياته ويقوم بالكبائر بالأماكن المخصصة لها وعامل فيها الملاك قدام الناس وينتقد تصرفات علنية مثل التدخين وغيرها".

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