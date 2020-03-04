أحمد العوضي يرد على هجوم شقيق ياسمين عبد العزيز ويعترف بحبه على الملأ (صور)

رد الفنان المصري أحمد العوضي، على الهجوم الذي شنه ضده وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، واتهامه له باستغلال الأخيرة للحصول على أدوار البطولة والهدايا الفخمة.

وكان عبد العزيز قد وجه رسالة إلى العوضي قائلًا له إن الرجال يأتون البيوت من أبوابها، ولكنه اختار الطريق الخطأ لأنه يعلم أنه إذا تقدم لخطبة ياسمين عبد العزيز فسيكون مرفوضًا رفضًا تامًا لأنه يصغرها بـ10 سنوات.

وقال العوضي ردًا على تلك الاتهامات، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "أنهى بيت اللى ادخله من بابه.. ان كانت هي اللى بتصرف عليه وعلى ابنك اللي مخبيه وراميه وهي بتدفعله مصاريف مدرسته".

وأضاف: "باب ايه يا ابنى اللي ادخله هو انا شفت راجل واقف جنبها.. دي واحدة انت مبتعملش حاجة غير أنك بتستنزفها هي ومامتها.. باب ايه يا ابنى الى هدخله من بابه واكلم واحد بيتكلم على عرضه ولحمه قدام الناس.. يا ابنى انا من عين شمس منطقية شعبية اتربيت على ان الأخت والام والست الكلام عليهم من الكبائر.. عربية ايه يا ابنى انا اجرى الحمد لله يعيشني كويس ويجيبلي عربية حلوة وبيت كويس.. بمجهودي وشغلي مش على عرق واحدة ست.. باب ايه يا حبيبي اللي ادخله وانت أصلا عايش باسمها.. انا شقيت على حالي بعرقي.. لكن انت فشلت في كل شيء فشلت كممثل وفشلت كأب وفشلت كأخ وفشلت كبنى ادم".

ولكن سرعان ما قام العوضي بحذف هذا المنشور، ثم فاجأ الجميع بنشر صورة له مع ياسمين عبد العزيز وكتب عليها: "بحبك يا ياسمين"، وقامت الأخيرة بنشر نفس الصورة وكتبت عبارة "بحبك يا أحمد".

واللافت في الأمر، أن نشر الصورتين جاء في نفس التوقيت، ما يؤكد أنهما تعمدا الأمر للرد على محاولات شقيقها إنهاء العلاقة بينهما من خلال فضح أمور شخصية.

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