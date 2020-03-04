هاني شاكر ينفجر ضحكًا بعد سؤاله عن رأيه بأغنية "أنت جدع" لمحمد رمضان! (فيديو)

يبدو أن الفنان هاني شاكر وهو المسؤول المباشر عن نقابة المهن الموسيقية في مصر، لم يكتفي بمنع محمد رمضان من إقامة الحفلات والغناء في مصر وحسب، بل قرر أيضًا أن يسخر ويستهزئ بالأعمال التي يقدمها مطربي المهرجانات ، وظهر ذلك بوضوح حينما تم سؤاله عن أغنية "أنت جدع" لرمضان التي طرحها حديثًا عبر يوتيوب.

وقال هاني شاكر خلال مقابلة صحفية مع برنامح "ET بالعربي" رأيه حول أحدث أغنيات محمد رمضان، وذلك عقب انفجاره من الضحك وحينما تماسك نفسه علّق بكلمة واحدة وقال عن أغنية "أنت جدع": " اللهم صلي عالنبي..والله جميلة الأغنية..دي تحفة!".

وتابع شاكر: "الكلام بتاع الأغنية كلام مكسور وما ينفعش يتغنى أساسًا..لا تعليق".

وكان محمد رمضان قد طرح أغنية "أنت جدع" عبر موقع يوتيوب مع بداية شهر مارس، وتجاوزت مليون مشاهدة حتى الآن، ويأتي هذا العمل الجديد من رمضان عقب مروره في الآونة الأخيرة بعدة أزمات بداية مع قرار النقابة ومنعه من الغناء والحفلات في مصر، ومن ثم مشكلته مع الطيار المصري والتي أثارت جدلًا كبيرًا حوله.

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