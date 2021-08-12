أحمد العوضي يهدد كل من له يد في تدهور حالة زوجته ياسمين عبدالعزيز.. "بيننا القانون المصري"!

خرج الممثل المصري أحمد العوضي عن صمته للحديث عن حالة زوجته الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بعد نقلها إلى سويسرا لاستكمال علاجها، بعد دخولها في غيبوبة على إثر مضاعفات خطيرة وقعت أثناء إجراء عمليتها الجراحية في المعدة.

وكشف أحمد العوضي أن الأزمة الصحية التي عانت منها ياسمين عبد العزيز والمضاعفات الخطيرة التي تسببت في تدهور حالتها سببها الإهمال الطبي وتقاعس الأطباء في الإشراف على حالتها.

وشارك العوضي متابعيه عبر حسابه على موقع "فيسبوك" منشور يوضح فيه أسباب تدهور حالة زوجته مُهددًا كل من كان سببًا فيما حدث، وجاء فيه: "ما حدث من تسيّب وإهمال وتخاذل وتراخٍ في حالة ياسمين سوف أتحدث عنها لاحقا عقب التعافي التام لياسمين.. وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله.. والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث.. لا تظنن صمتي نسيان.. بل لكل حدث حديث“.

ياسمين عبدالعزيز تتوجَّه إلى سويسرا

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز وصلت إلى مطار القاهرة على متن سيارة إسعاف مجهزة، قم نُقلت إلى سويسرا على متن طائرة مجهزة طبيًا يوم الجمعة الماضي.

وأوضح مصدر طبي أن عبدالعزيز بحاجة إلى جراحة تغيير المسار من أجل إعادة الأمعاء إلى مسارها الطبيعي، وذلك بعدما أدخلت إلى المشفى لإجراء عملية جراحية لمعالجة تكيس المبايض، إلَّا أنها تعرضت لمضاعفات صحية مما دفع الأطباء إلى إزالة جزء من أمعائها؛ ما سبب دخولها في غيبوبة ووضعها في العناية المركزة نتيجة ما يسمى بـ"الصدمة التسممية"، إلَّا أنها استفاقت بعد 14 يوم.

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