أحمد الفيشاوي يتلقى رسالة من محامي ابنته في قضية النفقة: " لا نريد حبسك ولا التشهير بك"!

على ما يبدو أن الفنان المصري أحمد الفيشاوي يمر في الوقت الحالي تحت ضغط غير مسبوق، خاصة أن قضية النفقة الخاصة بابنته لينا الفيشاوي التي رفعتها ضده طليقته هند الحناوي جاءت مباشرة عقب وفاة والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وفي مداخلة هاتفية خلال إحدى البرامج، تحدث محامي هند الحناوي السيد شعبان سعيد، ووجه رسالة حملت في طياتها النية الحسنة في إصلاح الأمور بهدوء ودون إحداث ضجة إعلامية حول الأمر، وقال المحامي لأحمد الفيشاوي: "عيب يا أحمد أنت والدك فنان مشهور وسمعته طيبة، ولو كان على قيد الحياة لما رضي بهذا الحال وبما تفعله".

وأضاف المحامي شعبان سعيد: "نحن لا نريد حبسك ولا التشهير بك، يا ريت تدفع الفلوس لابنتك بهدوء، وأنا شخصياً مستعد للتنازل عن أي نزاعات قضائية وعددها 16 قضية".

وتابع: "حصلنا على حكم بتغريم الفيشاوي بأكثر من مليون جنيه كنفقات دراسية، إضافة إلى 500 جنيه إسترليني، بما يعادل 10 آلاف جنيه مصري كل شهر، ولأنه لم يدفع النفقة منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، وصلت قيمة النفقة إلى 234600 جنيه"، (نحو13.3 ألف دولار)".

من جهتها، كانت لينا ابنة أحمد الفيشاوي قد وجهت رسالة أيضًا لوالدها عبّرت فيها عن حزنها وألمها كون الأمور ذهبت في هذا الاتجاه، وقالت له عبر إنستغرام: "كنت أتمنى أن تكون لي أب كما يفعل كل الآباء مع بناتهم".

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