بكاء سمية الألفي خلال حضورها لمناسبة فنية تم فيها تكريم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

لا بد وأن فراق الأحبة هو من أصعب الأشياء التي يمر بها الإنسان خلال حياته، وظهر ذلك جليًا على الفنانة سمية الألفي عندما حضرت حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح بدار الأوبرا المصرية في أول ظهور لها بعد وفاة زوجها السابق الفنان فاروق الفيشاوي.

وحضرت الألفي إلى حفل الافتتاح برفقة ابنها الأصغر عمر والذي يعد هذا الظهور الأول له في مناسبة فنية ورسمية، وقام باستلام الدرع التكريمي للفنان الراحل فاروق الفيشاوي والذي كان من المفترض أن يتسلمه بنفسه قبل وفاته، في مشهد مؤثر دفع سمية الألفي للبكاء، حيث من المؤكد أن صورة الفنان الراحل لم تفارقها خاصة عند لحظة التكريم.





وكان الفنان فاروق الفيشاوي قد رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان، والذي أعلن عنه خلال حضوره لمهرجان الإسكندرية السينمائي العام الماضي، تاركًا خلفه رصيد كبير في عالم السينما المصرية وأعمال فنية خالدة لا تنسى.

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