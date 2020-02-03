أحمد الفيشاوي يرد الصاع صاعين لطليقته هند الحناوي وينشر وثائق محرجة بحقها!

من الواضح أن الحرب مستمرة وستظل لفترة طويلة بين أحمد الفيشاوي وطليقته هند الحناوي، ففي الوقت الذي تسعى فيه والدة لينا الفيشاوي لكسب قضية نفقة ابنتها، قامت محامية الفنان المصري سناء لحظي بنشر مستندات ووثائق تفضح المستور وتفتح صفحات من الماضي لم يكن أحد يعلم بها.

وبحسب وسائل إعلام مصرية ومواقع مختلفة، نشرت سناء لحظي محامية الفنان أحمد الفيشاوي مستندات ووثائق تثبت الحكم على هند الحناوي بالحبس بعد ضبطها مخمورة، مضيفة أنها هربت إلى إنجلترا كونها متزوجة من رجل مصري يحمل الجنسية الإنجليزية وليس لتعليم ابنتها لينا.











وبحسب ما ذكر، أكدت محامية أحمد الفيشاوي أن إقامة لينا مع والدتها في إنجلترا غير قانونية لأن الحضانة سقطت عن الأم.

والجدير بالذكر، أن آخر تطورات قضية النفقة هي أن المحكمة قررت حبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة عام لامتناعه عن سداد نفقة ابنته لينا، وفي الوقت نفسه ذكرت محامية الفيشاوي في وقت سابق أن الحكم ليس نهائيًا، ولا تزال هذه القصة تحمل الكثير من التفاصيل في قادم الأيام.

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