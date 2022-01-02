هذا ما قالته سمية الخشاب عن طلاق أحمد الفيشاوي وزوجته.. فهل نصيحتها سبب انفصالهما؟

حلَّت الفنانة المصرية سمية الخشاب ضيفة في برنامج "كلام الناس"، وتطرَّقت للحديث عن خبر طلاق أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل الذي ضجَّت به مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت سمية الخشاب أنها شهدت خلاف جمع أحمد الفيشاوي وزوجته في الجونة اي قبل طلاقهما بفترة، حيث تقدمت منهما وطلبت منهما الهدوء وتأجيل الأمور لحين وصولهما المنزل.

وأوضحت أنها تحب ندى كثيرًا فهي تجدها إنسانة طيبة ولطيفة؛ لذلك كانت خائفة عليها في مرحلة معينة وقدمت لها بعض النصائح، وأعربت عن سعادتها لأخذ ندى بنصائحها.

وتابعت قائلة: "بس هما انفصلوا بطريقة راقية، وأنا مبسوطة أنها وصلت للحاجة اللي كانت المفروض تعملها وكتبت بوست الانفصال بطريقة محترمة جدا.. وأحمد الفيشاوي أتمنى لي كل التوفيق."



ندى الكامل تعلن طلاقها من أحمد الفيشاوي

ونشرت ندى الكامل عبر حسابها على "إنستغرام" منشور كتبت فيه: "من امرأه قلبها هلك وانطفئ ..اود ان اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم الواحد والعشرون الشهر الجاري...وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعاده وراحه البال".

وأضافت: "لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا..سأفتقدك كصديق كثيرا ..والرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجه ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح..ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس ...واتمني ل نفسي ان اكون أيضا سعيده ...ولكن...واحقاقا للحق ...لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعيه بلا نزاع او تردد او لحظه تفكير بل واكثر ...سوف احبك دائما يا صديقي واتمني ان تكمل ما بدأناه سويا..وان تنتبه لنفسك كثيرا..لقد كنت امانه ارسلها الله لي..ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

واختتمت منشورها بتلميح بسيط عن أسباب انفصالها: "اللهم فرحه لا حزن بعدها...اللهم ابدل خوفي طمأنينه ...وكرامه وحريه لا قيد يمنعها .. وعزه نفس لا انسان ولا موقف يزعزعها ..واعلم ان عزه النفس و الكذب نقطه فاصله في حياتي ينتهي عندها اي صديق او حبيب..انها خطوطي الحمراء يا صديقي".

ندى الكامل تلمح لإقدام أحمد الفيشاوي على خيانتها

وقد استعانت ندى سمية الخشاب حيث أعادت مشاركة لكلام مقتبس عن الخشاب تتحدث فيه عن الخيانة، جاء فيه: "مفيش ست تستاهل الخيانة، لو هي مقصرة يطلقها ويشوف غيرها، لكن تبقى في البيت زي الهبلة وهو عايش حياته برا ويرجع يلاقيها زي الجارية مستنياه، ده هو اللي يستاهل كل حاجة مش كويسة".