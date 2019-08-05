أحمد الفيشاوي يعبّر عن اشتياقه لوالده الراحل وينشر صور قديمة لعائلته

أثار الفنان أحمد الفيشاوي مشاعر الحزن لدى متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه قام بمشاركة بعض الصور القديمة مع عائلته والتي تواجد فيها والده الراحل فاروق الفيشاوي، وكأنه بهذه الطريقة يعبّر عن اشتياقه لأبيه وعن الألم الذي يمر فيه بسبب الفراق.

وترك الفيشاوي تعليقًا على مقاطع الفيديو والصور التي نشرها عبر حسابه على إنستغرام، وبكلمات مؤثرة عن والده قال: " في ذكرى محبة لممثل عظيم وصديق كريم وأب رائع وقدوة حقيقية للكثيرين".

ولاقت هذه الكلمات والصور من أحمد الفيشاوي تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، حيث أكد الجميع دعمهم الكامل له في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، وتوجه العديد بالدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة.

الجدير ذكره أن الفنان فاروق الفيشاوي فارق الحياة الخميس الماضي الـ25 من شهر تموز، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان ودخوله في أيامه الأخيرة في غيبوبة كبدية، وكان قد أعلن الفيشاوي عن مرضه خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي العام الماضي.

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