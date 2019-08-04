بالفيديو: أحمد حلمي يطرح أول برومو دعائي لفيلمه في عيد الأضحى "خيال مآته"

أعلن البرنس أحمد حلمي عن تواجده وبقوة في موسم عيد الأضحى من خلال فيلمه الجديد "خيال مآته"، حيث قام بطرح أول برومو دعائي للعمل من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في الفيديو بشخصية رجل عجوز، حيث من المتوقع أن يجسد أكثر من شخصية خلال الأحداث.

وعلى ما يبدو أن الجمهور ينتظر على أحر من الجمر قدوم موعد عرض الفيلم، وذلك لمتابعة نجمهم المفضل في الكوميديا أحمد حلمي، حيث أنه حجز لنفسه مكانًا في قلوب عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي بعد مسيرة فنية مميزة وأعمال في السينما المصرية أكثر من رائعة.

فيلم "خيال مآتة" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي ويشارك فى بطولته منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وانتصار وعبد الرحمن أبو زهرة ولطفي لبيب وغيرهم من الأسماء الأخرى.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: