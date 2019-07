طليقة ماجد المصري تفضح المستور وتفتح الدفاتر القديمة..فماذا قالت؟

أنا مش خرابة بيوت ولا غيرة لو عايزة أخرب بيت #ماجدالمصرى كنت خربته من أول ما أتجوز من 13 سنة. #ماجدالمصرى أنكر الدويتو وأنكر وجودي ولا همنى. وكان بيوصى الصحفيين والمذيعات فى لقاءات إنهم مايجبوش سيرتى وأنا شريكة كفاح وشقى وتعب أحلى سنين عمرى فى مشواره الفنى اللى وصل له دة. وحاربنى فى الوسط الفنى عشان أفضل أربى الولاد. نسى وانكر انى أنا وابويا أصل الخير والنجاح إللى وصله وإن أنا كنت زوجة وزميلة وأم أولاده ولا همنى ولا اتكلمت بالعكس كنت بدافع عنه الموضوع بإختصار #ماجدالمصرى أنكر أمومتى لأولادي وأنكر تضحيتى بعمرى عشان أربى اولادى . (هذه القشة التى قصمت ظهر البعير ) إعشان كدة فكرته مين أنا. #منى _إش_إش خلص الكلام.

