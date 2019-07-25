طليقة ماجد المصري تفضح المستور وتفتح الدفاتر القديمة..فماذا قالت؟

انتشر اسم الفنانة منى اش اش طليقة الفنان ماجد المصري بكثرة في الآونة الأخيرة، وذلك بعد تصريحاتها التي كشفت فيها عن تفاصيل وخبايا علاقتها مع النجم المصري لم توضح للعلن في وقت سابق، مما دفع البعض لاتهامها بأنها تحاول تخريب علاقة طليقها بزوجته الحالية رانيا أبو النصر.
وحتى ترد اش اش وتوضح لكل من وجه لها اتهامات بأنها تحاول تخريب العلاقة بين طليقها ماجد المصري وزوجته، كتبت تعليقًا عبر حسابها على إنستغرام قالت فيه: "انا مش خرابة بيوت، ولا غيرة لو عايزة أخرب بيت ماجد المصري كنت خربته من أول ما أتجوز من 13 سنة".
وتابعت: "ماجد المصري أنكر الدويتو وانكر وجودي ولا همني..وكان بيوصي الصحفيين والمذيعات في لقاءات إنهم ما يجبوش سيرتي وأنا شريكة كفاح وشقى وتعب أحلى سنين عمري في مشواره الفني اللي وصل له ده..وحاربني في الوسط الفني عشان أفضل أربي الولاد..نسي وأنكر أني أنا وأبويا أصل الخير والنجاح اللي وصله وإن أنا كنت زوجة وزميلة وأم اولاده ولا همنى ولا اتكلمت بالعكس كنت بدافع عنه".
واختتمت: "الموضوع باختصار ماجد المصري أنكر أمومتي لأولادي وأنكر تضحيتي بعمري عشان أربي أولادي.. هذه القشة التي قصمت ظهر البعير، عشان كدة فكرته مين أنا..خلص الكلام".
أنا مش خرابة بيوت ولا غيرة لو عايزة أخرب بيت #ماجدالمصرى كنت خربته من أول ما أتجوز من 13 سنة. #ماجدالمصرى أنكر الدويتو وأنكر وجودي ولا همنى. وكان بيوصى الصحفيين والمذيعات فى لقاءات إنهم مايجبوش سيرتى وأنا شريكة كفاح وشقى وتعب أحلى سنين عمرى فى مشواره الفنى اللى وصل له دة. وحاربنى فى الوسط الفنى عشان أفضل أربى الولاد. نسى وانكر انى أنا وابويا أصل الخير والنجاح إللى وصله وإن أنا كنت زوجة وزميلة وأم أولاده ولا همنى ولا اتكلمت بالعكس كنت بدافع عنه الموضوع بإختصار #ماجدالمصرى أنكر أمومتى لأولادي وأنكر تضحيتى بعمرى عشان أربى اولادى . (هذه القشة التى قصمت ظهر البعير ) إعشان كدة فكرته مين أنا. #منى _إش_إش خلص الكلام.
يشار إلى ماجد المصري لم يخرج حتى الآن بتعليق حول كل هذا الكلام الذي دار عن حياته وعلاقته بطليقته منى اش اش، ولكنه نشر صورته برفقة زوجته رانيا أبو النصر وأرفق تعليق وكأنه يرد بطريقة غير مباشرة بأنه لا يبالي بكل هذا وقال: " نور عيني وحياه قلبي ( إنت الحب الكبير الأول والأخير ) ربنا مايحرمني منك أبدا".
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