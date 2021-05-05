أمينة حاف وشقيقان يمثلان معاً في العمل...تعرفوا عليهما!

ما يزال المسلسل الكويتي "أمينة حاف" يحقق نجاح كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي بسبب طبيعة الأحداث والنجوم الذين أتقنوا أدوارهم على أكمل وجه.

كاست العمل والذي ضم العديد من الوجوه على رأسهم الممثلة الكويتية "إلهام الفضالة" أثار فضول الجمهور حول بعض الشخصيات وبعد البحث في الموضوع تبين وجود شقيقان في الحقيقة يشاركان معاً في العمل.

الشقيقان هم الممثل فهد باسم والذي يؤدي دور "عبود" والممثل طلال باسم بدور "أوس"، والشقيقان هم أبناء الممثل الكويتي القدير "باسم عبد الأمير".

بالحديث عن العمل فقد شهدت الحلقة السابقة تفاعلاً كبيرا بسبب زفاف نجمة العمل "أمينة" من "أبو ضاري" وحلولها كزوجة رابعة، وتمكن المشهد المنتظر من تصدر الترند عبر تويتر والذي كان عبارة عن ارتداء الزوجات الثلاثة لفستان الزفاف الأبيض حتى يحرقن قلب الضرة الجديدة بمشهد مماثل ل المسلسل الشهير عائلة الحاج متولي.

قصة مسلسل أمينة حاف

مسلسل خليجي كويتي يشهد أحداث درامية اجتماعية بشكل عام مع وجود جانب من الكوميديا حيث يتناول فكرة تعدد الزوجات في الخليج.

و تؤدي الممثلة الهام شخصية الزوجة الرابعة واسمها امينة ويكون لديها مشاكل كبيرة في حياتها تجعلها تتغير حياتها وتتزوج رجل متزوج لتدخل في كثير من الصراعات مع زوجاته الثلاثة برغبةٍ منها للمزيد من الأكشن والأحداث في حياتها بعد أن كانت ممُلة ومليئة بالظلم والفقر من زوجها الأول والذي كانت قد أنهت حياته بعد أن علمت أنه يملك الكثير من الأموال إلا أنه أخفاها عنها وعن ابنتهما الوحيدة .

أما عن الكاست فهو يتكون من نخبة وجوه في الدراما الخليجية من بينهم ليالي دهراب، عبد الله الطليحي شهاب جوهر، غرور صفر، رندا حجاج، خالد العجيرب، طلال باسم ،شوق الهادي.

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