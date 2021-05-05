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نانسي عجرم في الملعب العالمي كالعادة..وهذا ما حققته بصفتها الفنانة العربية الوحيدة!

منشور 05 أيّار / مايو 2021 - 05:55
نانسي عجرم
نانسي عجرم

لا يمر يوم من دون أن تحقق النجمة اللبنانية نانسي عجرم نجاحاً كبيراً ترفع فيه إسم بلدها الأم لبنان إلى الواجهة مجدداً كما اعتادت منذ لحظة دخولها الوسط الفني.

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النجاح هذه المرة كان عن طريق تطبيق فيس بوك عبر صفحتها الرسمية التي حققت من خلالها أكثر من 29 مليون متابع ليكون الرقم الاول عربياً ورقم 20 عالمياً بين جميع الفنانين في العالم. هذا لم يكن النجاح الوحيد الذي حققته عجرم فتطبيق فيس بوك والذي يُعتبر تحدي كبير للبعض بسبب صعوبة الوصول إلى جمهور كبير بسبب السياسة التي تعتمد على التسويق المدفوع لم يكن عائقاً أمام نجمة الأجيال والتي تمكنت من تحقيق أكثر من 56 مليون مشاهدة بإعلان رمضاني جمعها بالنجم أمير كرارة تحت عنوان "أقوى بكتير" والذي حقق أيضاً أكثر من 29 مليون مشاهدة عبر يوتيوب خلال أسبوعين تقريباً.

نانسي عجرم

عجرم أيضاً تسيطر على قائمة الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب للشهر الحالي على من عدم طرحها لأي ألبوم غنائي، إذ أن النجمة قررت خلال السنة الماضية التركيز على حفلات اللايف تماشياً مع الوضع الوبائي الذي شل حركة المهرجانات والحفلات الفنية، وتمكن حفل "أمل بلا حدود" من تجاوز خط العالم العربي بعد أن ألهمت الفنان الايراني سيروان خسروي لتصميم حفل نسخة طبق الأصل عنه، إضافةً إلى الـ دي جي عالمي دافيد غيتا الذي أحيا حفل رأس السنة بطريقة مشابهة.

ألبوم نانسي عجرم

بالحديث عن الألبوم القادم فـ التحضيرات كانت قد بدأت منذ أيام بعد أن شاركت نجمة المبيعات تحضيرات إطلاق العمل القادم والذي سيصدر بعد غياب 4 سنوات عن سوق الألبومات وما تزال  تفاصيل الألبوم غير واضحة بعد ما بين 10 أو 14 أغنية إلا أن الأمر الأكيد سيكون هنالك فيديو كليب لهيت الألبوم كما عودتنا أم البنات.

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