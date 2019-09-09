أحمد حلمي يفاجئ متابعيه بجلسة تصوير من الزمن الجميل بالأبيض والأسود (صور)

أطل الفنان أحمد حلمي عبر حسابه على موقع إنستغرام بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضع لها، وظهر فيها بإحدى شخصيات فيلمه الأخيرة "خيال مآتة"، واختار الديكور والتصميم بشكل متناسق ليبدو وكأنه من شخصيات الزمن الجميل في فترة الستينيات.

وبالأبيض والأسود والأجواء التي جعلت الجميع يعود بالزمن للوراء، شهدت الصور الخاصة بالفنان أحمد حلمي تفاعلًا كبيرًا من متابعيه، بالإضافة إلى تفاعل زملائه في الوسط الفني الذين أشادوا بجهوده وإخلاصه في الأعمال الفنية التي يقدمها باستمرار.

الجدير ذكره أن فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، واجه بعض المشاكل مع بداية عرضه فترة عيد الأضحى، حيث لم تكفي النسخ الخاصة بالفيلم ليتم توزيعها على كافة دور العرض وتم عرض الفيلم في أماكن معينة، مما جعل البعض من جمهوره يشعر بالاستياء، إلّا أنه تم حل المشكلة فيما بعد واستطاع الفيلم تحقيق المركز الثالث في موسم الأعياد.

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